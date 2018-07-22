中国为巴基斯坦制造的巡逻船交付 将保护瓜达尔港

原标题：中国为巴基斯坦制造巡逻船交付 将保护瓜达尔港

中船集团微信公众号消息，7月20日， 由中国船舶工业集团有限公司第七〇八研究所设计、中船黄埔文冲船舶有限公司建造的巴基斯坦1500吨级海事巡逻船在广州交付。该船是目前巴基斯坦最大最先进的公务船，交付后将承担起守卫瓜达尔港等重任。中船集团副总经理南大庆、巴基斯坦国防部常务秘书扎米尔•乌尔•哈山•夏、巴基斯坦海事安全局局长扎卡•乌尔、中国海警局副局长王秋彧出席交付仪式并致辞。

南大庆表示，21世纪是海洋世纪，发展海洋经济离不开船舶工业的支持。中船集团作为中国舶舶工业的领军企业，与巴基斯坦海军的合作友谊源远流长，希望以1500吨海事巡逻船交付为新的起点，双方深化合作、互惠互利、共谋发展，积极参与“21世纪海上丝绸之路”和“中巴经济走廊”建设，为中巴两国共同发展不懈努力。

2015年9月，巴基斯坦与中船集团签订两艘1500吨巡逻船建造合同，其中首船在黄埔文冲建造；2号船由我国提供技术援助，在巴基斯坦卡拉奇船厂建造，该船已于2017年1月27日开工。该型船采用长桥楼舰型，配备了先进的武器、执法、动力、通导系统，具有优异的总体性能。

来源：中船集团微信公众号

责任编辑：张义凌