疫苗打还是不打？专家：不能因噎废食 还是要打

原标题：长春长生被曝疫苗问题，专家称——不能“因噎废食”，疫苗还是要打

这段时间，因接连被曝出狂犬病疫苗和百白破疫苗问题，国内最大的疫苗企业之一长生生物公司陷入了舆论风波。虽然，这两批涉事批次的疫苗均没有进入广东，但这两天，广东的许多家长都在翻找自家孩子的疫苗本，看是否接种过长春长生公司的疫苗。

涉事批次的疫苗均没有进入广东

记者从省疾控中心了解到，目前广东地区可接种的12个品规的狂犬疫苗中，就有长春长生冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）。

不过，广东省疾病预防控制中心表示，该公司生产的涉事批次的狂犬病疫苗产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。因此，广东省没有涉事批次疫苗，也没有发现接种狂犬疫苗后不良反应发生率异常的情况。而涉事批次（批号为201605014-01）的百白破疫苗，广东并未采购。

但大家并没有因此就放下心来。疫苗不在涉事批次，并不能就完全保证质量没有问题。在这些天的舆论发酵下，家长们对长春长生的信任感日益消减。

这两天，许多广州的家长们开始回家翻看自家孩子的疫苗本。他们发现孩子们接种的不少疫苗，生产厂家就是长生生物公司，而且不止一个种类，几乎全品类都有，包括百白破、甲肝、水痘等。疫苗本上“中招”的妈妈们陷入了焦虑中。

一位家长告诉记者，“我儿子学校期末家长会发了社区医院的通知，水痘凡是只打了一针的都要去再补打一针。估计就与这个有关。”

家长们的担心非常情有可原。但记者发现，其实水痘疫苗要补打一针的通知，在去年10月份就由广东省卫计委下发了，那时候长春长生还未被曝出问题。

推荐水痘疫苗接种2剂次，是为了提高水痘疫苗的保护效果。省疾控中心免疫所所长郑慧贞表示，国内外的许多研究表明，水痘疫苗接种1剂次的保护效果在20%-90%之间，平均水平在70%，而接种2剂次的保护效果接近100%。

疫苗打还是不打？还得打！

长春长生等国内大型疫苗生产企业被曝出诸多问题，不过，家长们是否就因此干脆不给孩子打疫苗呢？专家认为，千万不能因为某些公司某些批次疫苗出现问题就“因噎废食”，这样伤害的是自己和家人的健康。

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疫苗是如何监管的？

省疾控中心相关负责人介绍，在疫苗的生产制造过程中，国家药品监管部门对企业的生产、制造标准都有明确要求，疫苗在获得注册前必须经过严格的动物实验和临床研究，并在疫苗上市使用前实施严格的批签发制度。

此外，国家药品监管部门还会对已经上市的疫苗进行抽检。《中华人民共和国药典》《疫苗储存和运输管理规范》《预防接种工作规范》等明确规定了疫苗冷链储存、运输和冷链监测的要求。

在疫苗生产环节，食药监部门不仅对产品是否合格进行检验，同时对企业生产行为是否合规进行严格的检查。如果企业生产行为有不符合规范的地方，即使产品检验合格也不允许上市。

在疫苗上市环节，我国对于疫苗的上市检验执行批签发制度。每一批疫苗都要经过批签发，除了企业出厂检验之外都要经过中国食品药品检定研究院的批签发后，才能上市销售和使用。

在疫苗存储环节，需要在冷链上进行运输和存储。食药监部门会通过平时监管，避免这些环节出现产品质量问题，具体是对企业进行全面检查，包括用的原辅材料、生产过程，以及储存条件是不是有任何的异常信号，都会予以关注。

记者 李秀婷 通讯员 粤康信

来源： 南方日报

责任编辑：张义凌