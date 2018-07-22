台湾果农义卖1500斤火龙果捐日本灾民 被批"日奴"

原标题：这位台湾果农大举义卖1500斤火龙果 还要把所得全部捐给日本灾民…

[环球网综合报道]最近一段时间，台湾果农的日子可不好过。继香蕉、凤梨滞销后，岛内火龙果也大幅跌价。不过日前，台湾宜兰一位果农做出一个决定：义卖1500斤火龙果。

但不是为了通过促销挽救果农生意。

他说，要将贩卖所得转捐给近来受水灾影响的日本灾民……

这是什么逻辑？

台湾“联合新闻网”22日报道称，日本7月初发生30多年来最严重水灾，超过200人丧生。对此，宜兰果农林庭财决定义卖1500斤亲手栽种的有机火龙果，将贩卖所得将请“日本台湾交流协会”转捐给日本灾民。

报道称，林庭财在刚刚举行完的台湾“兰阳红龙果品质评鉴比赛”上得到季军，可见其火龙果品质优良。对于自己义卖的决定，林庭财称是看到日本发生严重水灾，心里感到不舍，所以赶紧联络“农粮署”和宜兰县府，决定义卖所得捐给日本赈灾。

林庭财

对于林庭财的决定，台当局“农粮署”署长胡忠一开心点赞：“感谢农民心意”，为此，胡忠一还想一举两得：趁此机会“‘外交’转外销”，突破红肉火龙果迟迟无法外销日本的困境。

为表支持，“农粮署”21日上午在台北希望广场举办义卖会，“日本台湾交流协会”副代表横田光弘还出席代表日本政府“感谢台湾”。

胡忠一借机表示，宜兰常受台风侵袭，农民对日本水灾感同身受，所以才会雪中送炭。

对于台湾红肉火龙果，胡忠一也不忘一顿吹嘘：世界上其他国家和地区栽种的火龙果大部分都是白肉，而红肉是台湾特有，日本对红肉较陌生，所以不同意进口，但其实白肉、红肉的栽培技术跟经营管理都一样。如今，台湾已经向日本申请外销红肉火龙果近5年，但都还没成功，所以，希望趁此机会请“日本台湾交流协会”带讯息给日本政府，早日同意让红肉火龙果外销日本。

这一消息传到日本，日本《读卖新闻》对此进行了报道↓

报道称，此次义卖共筹得10万新台币（合35万日元），全部予以日本赈灾。

留言区，有日本网友对林庭财的做法表示“感谢”

网友i10*****：真的非常感谢台湾！

不过这位日本网友淘气了：

网友non：作为谢礼，我们把秋田犬、麻生、安倍给送给你们呦。

而在日本网友的反应中，韩国“被躺枪”了：

网友6*****：太感谢台湾了！说句实话，韩国给我们1亿我们没有任何感觉。

不过，林庭财的做法，在台湾网友眼里可就没那么“高尚”了。

有岛内网友酸道“妥妥的日奴”，还有网友讽刺“（蔡英文当局）舔日本爸爸有什么用，自己的问题不解决，果农的日子还是不好过”↓

还有网友痛批蔡英文当局“痴人说梦， 用祈求的方式会有用？！老是对日本卑躬屈膝， 应该是要启动贸易谈判才是正法”：

责任编辑：张建利