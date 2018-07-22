雄安：坚持把党的政治建设摆在新区规划建设首位

7月19日，雄安新区党工委委员（扩大）会议现场。雄安发布 图

原标题：雄安新区：坚持把党的政治建设摆在新区规划建设首位

7月19日，雄安新区召开党工委委员（扩大）会议，集中学习习近平总书记在中共中央政治局第六次集体学习时的讲话精神，传达全省村（社区）“两委”换届准备工作调度会精神并研究新区贯彻落实意见，听取白洋淀综合整治工作进展情况汇报。省委常委、副省长，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚主持会议并讲话。

会议指出

习近平总书记的讲话深刻阐述了党的政治建设作为党的根本性建设的重大意义，为增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性，把党建设得更加坚强有力，提供了思想引领和实践动力。要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来。要坚持把党的政治建设摆在新区规划建设首位，强化党的政治领导，进一步树牢“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。要严守政治纪律和政治规矩，强化党风廉政建设，以永远在路上的坚定和执着，把反腐败斗争进行到底，营造良好政治生态。

会议强调

要认真贯彻落实党中央和省委、省政府决策部署，狠抓软弱涣散党组织整顿，强力推进扫黑除恶专项斗争，因村施策、标本兼治，打好“组合拳”，确保圆满完成“两委”换届工作。要以“两委”换届为契机，做好垃圾清理工作，营造良好的农村人居环境。要坚持“一案三查”，依法严查严办黑恶势力，深追深查背后腐败问题和“保护伞”，坚决防止黑恶势力染指基层政权，铲除黑恶势力滋生土壤。

会议要求

要全力推进白洋淀综合整治攻坚行动，切实解决好工业垃圾、农村生活垃圾、纳污坑塘、围堤围埝养鱼等问题，加快推动白洋淀入淀口生态功能湿地建设，加强舆论宣传，形成汇聚各方力量做好白洋淀环境治理工作的浓厚氛围。

来源：微信公号“雄安发布”

责任编辑：张义凌