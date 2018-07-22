台风"安比"已在上海登陆 将一路北上10省市有暴雨

台风最新消息

今年第10号台风“安比”于今天（22日）12时30分前后在上海登陆！成为7月份第三个登陆我国的台风，也是近4年来登陆上海的首个台风！

22日12时17分左右上海地区雷达回波图，台风”安比“正在登陆

据中央气象台消息，今年第10号台风“安比”（强热带风暴级）已于12时30分前后在上海市崇明岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有10级（28米/秒），中心最低气压为982百帕，成为7月份第三个登陆我国的台风。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

中国气象局公共气象服务中心副首席胡啸表示，台风”安比“为近4年来在上海登陆的首个台风！

经统计，从1949年至今，共有5个台风登陆上海，其中2个为“一手”台风，3个为“二手”台风（即二次登陆台风）。最近一次在上海登陆的台风是2014年16号台风“凤凰”，在上海奉贤区海湾镇沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有9级。

历史上，9608号贺伯、9406号提姆、9711号温妮、0509号麦莎等台风后期路径与“安比”类似，都曾在北方制造了强降雨。其中9608号贺伯给黄淮、华北一带来大范围大暴雨，致灾情况比较严重。目前“安比”后期降水预报时效尚远，公众请注意关注临近预报，做好防范。

风四云图显示，今天南海和西北太平洋风起云涌。

由于副高偏北、西南季风活跃，目前南海和西北太平洋风起云涌，有多个气旋或热带扰动活动，“安比”注定将不会独行。昨天上午南海又有一个新的热带低压生成，将以每小时25公里左右的速度向东北偏北方向移动。

同时，由于西南季风气流的补充，使得本已停编的今年第9号台风“山神”的残余环流被推回到北部湾。21日20时，中央气象台已将其确认为热带低压，未来24小时之内有可能加强为台风（热带风暴级），重新获得编号。这个系统将给海南岛、广西南部沿海地区及广东西部等地带来强降水，影响可能持续到25日前后，需注意防范。

风雨影响

受台风”安比“影响，22日14时-23日14时，黄海中西部和西南部、东海大部，山东南部沿海、江苏沿海、长江口区、上海、杭州湾、浙江中北部沿海将有7-8级大风，“安比”中心经过的附近海域和地区风力可达9-10级，阵风11-13级。

今天10时，江苏南通启东附近风雨交加，行人无法撑伞前行。（图/薛经萍 许福根 李秋实）

上海市气象台预计，上海今天最大阵风8~10级，沿江沿海地区和长江口区9~11级，洋山港区和上海市沿海海面10~12级；同时，今天阴有阵雨或雷雨，累积雨量可达大雨到暴雨（40~80毫米），小时最大雨强30~50毫米。

江苏升级发布台风橙色预警：预计未来24小时内南通、苏州、无锡、盐城、泰州和连云港地区将受10号台风“安比”影响，陆地风力可达7-8级阵风10级左右，江河湖面风力可达9-10级阵风12级左右，大部分地区将伴有大到暴雨局部大暴雨。常州、镇江、扬州和淮安地区陆地风力可达6-7级阵风8-9级，江河湖面风力可达7-8级阵风9级。江苏省气象局提升重大气象灾害（台风）III级为II级应急响应。

安比”登陆后将穿过上海，之后在江苏境内缓慢向北移动，23日在江苏北部或山东南部减弱为热带低压。

受其影响，22日夜间至23日，山东将遭遇暴雨到大暴雨侵袭。后期“安比”低压环流继续北上，据中央气象台高级工程师董林分析，“安比”残余环流将在北方与冷空气共同激发出较强降雨，像是北京、天津、河北东部一带将有大到暴雨，部分山前地区受地形抬升影响可能会有大暴雨落下。到了25日环流继续北上，东北一带也将出现强降雨，尤其是黑龙江会有大到暴雨，部分地区大暴雨。

航班影响

据飞常准和中国天气网联合报道，截止7月22日11：00分，受台风天气影响，当前上海虹桥机场、上海浦东机场、杭州萧山机场、宁波栎社机场、舟山普陀山机场大面积延误。其中上海浦东机场已取消进出港航班390余架次；上海虹桥机场已取消进出港航班90余架次；杭州萧山机场已取消进出港航班90余架次；宁波栎社机场已取消进出港航班30余架次；舟山普陀山机场已取消进出港航班16架次。

台风防御

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责任编辑：张建利