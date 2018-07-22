秘鲁总理比利亚努埃瓦会见上海市委书记李强

原标题：秘鲁总理比利亚努埃瓦会见李强
新华社利马7月21日电7月20日，秘鲁总理比利亚努埃瓦在总理府会见中共中央政治局委员、上海市委书记李强。
李强向比利亚努埃瓦转达李克强总理的亲切问候。他说，中秘是相互信任的好朋友、共同发展的好伙伴，中方一贯从战略高度和长远角度看待和发展中秘关系，希望双方在“一带一路”框架下对接发展战略，发挥互补优势，不断提升务实合作水平，推动两国全面战略伙伴关系持续深入发展。
比利亚努埃瓦请李强转达对李克强总理的良好祝愿。他说，秘方高度重视发展对华关系，高度赞赏长期以来中秘合作为秘经济社会发展所发挥的重要作用。秘鲁欢迎并支持“一带一路”倡议，愿加强秘中各领域务实合作，造福两国人民。
应秘鲁“为了变革的秘鲁人”党邀请，李强率中共代表团于7月19日至22日访问秘鲁。其间，李强同“为了变革的秘鲁人”党主席比奥莱塔举行会谈，会见利马市长卡斯塔涅达，见证上海市同利马市签署友好协议，出席上海改革开放40年成就图片展和“上海之夜”文艺演出。
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