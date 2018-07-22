原标题：天津疾控中心：本市未采购长春长生狂犬病疫苗

文/鲍燕

天津市疾病预防控制中心有关负责人接受津云记者采访时表示，本市未采购长春长生生产的狂犬病疫苗。

天津市疾病预防控制中心表示，按照《疫苗流通和预防接种管理条例》规定，天津市疾病预防控制中心作为全市疫苗供应的采购工作牵头部门，会同天津市医药采购中心，严格按照国家和天津市政府采购法律法规的要求开展采购工作。天津市采购狂犬病疫苗的厂家分别为：吉林迈丰生物药业有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、成都康华生物制品有限公司、广州诺诚生物制品股份有限公司宁波荣安生物药业有限公司以及葛兰素史克有限公司。

来源：津云新闻

责任编辑：张义凌