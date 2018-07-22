针对学生各类骗局进入高发期 教育部开通咨询热线

原标题：[警惕]针对学生的各类骗局进入高发期！教育部开通咨询热线
近日，各地高校的录取通知书开始陆续发放。收到录取通知书之后，一些家庭经济困难的学生可能会开始为学费、路费等发愁。于是，这段时间也成了一些打着“资助困难学生”旗号的虚假信息、电信诈骗等各类骗局的高发期。
网传困难家庭学生可领补助 各地教育局纷纷辟谣
这几天，一条消息在朋友圈和微信群里广泛流传。“谁家今年有考上二本的家庭困难的学生，可携带录取通知书和家庭困难证明到市工会领取2000元的秋季助学基金！低保户新上大学学生，去教育局二楼报名，一年一万补助。”
对此，各地工会和教育局纷纷表示，这则网传内容是虚假信息，并提醒广大考生家庭不要轻信，防止上当受骗。
据介绍，每年的高考录取和入学期间，都是针对学生的各类骗局的高发期。
全国学生资助管理中心提醒广大学生和家长，要提高安全意识和甄别能力，防范电信诈骗、“套路贷”、“回租贷”等陷阱。
教育部公布高校学生资助热线电话
日前，教育部公布了2018年高校学生资助热线电话（010-66097980、010-66096590），将于7月23日至9月12日每天8：00-20：00开通。各省（自治区、直辖市、计划单列市）、新疆生产建设兵团、各中央部属高校和部分地方高校也将同时开通热线电话，受理学生的咨询和求助。
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