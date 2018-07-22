长生生物：山东已出台百白破补种方案 即将施行

[长生生物销售总监：山东省已经出台百白破补种方案，即将施行]
7月22日下午，《中国经营报》记者以家长身份致电长生生物销售总监杨鸣雯，咨询接种过问题批次百白破疫苗该如何进行下一步处理。对方称，问题疫苗流向的山东省已经出台了补种方案，即将陆续实行。据了解，补种的疫苗可能从长春长生之外的其他厂家采购。其称，该工作由省疾控中心免疫预防管理所负责，家长可到当地接种点咨询，无需额外支付补种费用。记者致电山东省疾控中心免疫预防管理所，办公电话暂时无人接听。
（《中国经营报》记者阎俏如、曹学平）
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