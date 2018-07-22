13岁女孩为童星梦被骗裸聊：“星探”要检查身体

原标题：成名、裸聊，网络童星招募背后

13岁的欣欣为了自己的童星梦，不止一次通过视频向对方的陌生人展示自己的隐私部位。

“温柔”在知乎发表文章称，在“童星吧”“招童星吧”等百度贴吧里，有大量招募童星的帖子，实际上是以招募童星的名义，通过要求检查身体素质的手段骗取未成年人裸照和裸体视频，并以此牟利。

网友张明关注童星招募骗局已久，在他看来，这是“各种欲望交织的结果”：孩子们渴望成名，却缺少正规渠道； 所谓“星探”骗取裸照，只为满足私欲；屏幕背后购买视频的人虽未直接行骗，却也推动着童星骗局的进行。

结束视频聊天后，13岁的王欣放下手机，重新整理好衣裤。她紧张未消，不断猜测自己能否达到对方的招募标准。

一周前，王欣添加了一位名为“童星缘”的QQ用户，对方自称是“童星缘”公司负责招募童星的工作人员。在王欣表达了自己想当童星的意愿后，对方以检查身体素质的名义要求王欣与其进行视频聊天。在对方的要求下，王欣不断掀起内衣、拉下裤子，将隐私部位展现给手机屏幕后的陌生人。

这是她第三次为了“童星梦”与这些“童星经纪人”进行视频“裸聊”，这时她还尚未意识到，自己可能已经几次陷入骗局。

2018年2月15日，知乎用户“温柔”发表文章《比<素媛>还骇人听闻的一件事，正发生在中国大地上》。文章提到，越来越多的儿童想成为明星，而一些人正冒充星探，通过网络，利用儿童尚不成熟的心理，来骗取其裸照和裸体视频，并在固定客户群众中传播。

百度贴吧“童星”吧中仍有不少未成年人发帖称想做童星。 图片来源于网页截图

童星梦碎

王欣今年刚上初一，平时寄宿在校，只有周末回家。2018年5月12日晚，王欣放学在家，照常浏览微博。

和不少女孩子一样，王欣拥有成为明星的梦想，因此也关注了不少有关“童星招募”的微博博主。她无意中看到博主“微童星”发布的微博称童星缘公司正招募童星，有意者可发送私信报名。王欣照做后，对方自动回复了一个QQ号，她便加上了这位网名为“童星缘”的“工作人员”。

在王欣表明来意并完成自我介绍后 ，对方给王欣布置了第一个任务：与其进行视频聊天。对方解释此举是为“确定是否为本人”以及“检查个人身体条件”，并再三强调自己是女性。王欣没有立刻回复，对方似乎“看出了”王欣的犹豫，便称“你不肯开视频，我帮不了你”。

对方介绍，视频检查身体只是招募过程中的第一个测试，只有通过这一关卡方能进入下一环节，王欣唯恐错过难得寻来的机会，来不及多想便答应了对方的要求。

因怕被父母发现，王欣没开灯。对方称无法看清她的身体便草草结束了视频聊天，接着表示王欣的“外表条件距选拔标准有一定距离”。王欣紧接着解释这是由于光线过暗，并请求对方下次早些进行视频聊天以继续完成身体检查。

王欣只有周末才能使用手机，在焦急等待一周后，她放学一回家便打开QQ，向对方发送了视频聊天请求。对方在接通前“坦诚”地说，王欣的“颜值（样貌）”距离公司要求还有一段距离，希望能“看看身材”。她同意了。

对方并未打开摄像头，也没发出声音。王欣能看到的只是“微童星”三个字，而对方则通过文字来一步步指导王欣完成“身体检查”。

“从脸开始，一步步往下（移动摄像头）。”按照对方的要求，王欣举着手机，将摄像头对准身体缓缓下移。对方循序渐进：“机会是给有准备的人的，不是光努力就可以。”并试探地询问王欣“（是否）愿意付出什么”。王欣唯恐落选，向对方承诺“只要能做到，什么都愿意付出”。

得到了王欣的答复后，对方通过文字发布了更多要求，检查起了王欣的其他身体部位。“上衣掀起来看一下体型”“全掀起来”“对准点”“内衣也掀起来”“挺起来”“夹紧”“往中间夹紧”“再紧点”“捏一下”。王欣明白乳房和下体是隐私部位，“不能随意被陌生人看到”，但因“太想当童星了”，不带丝毫迟疑地一一照做。

“我真的太想当童星了。”这是王欣和这位“工作人员”交流时说过最多的话。

王欣是家里的第二个孩子，她的姐姐现在已经结婚了。母亲四十岁时生下了她，父亲却感到有些失望，因为他更想要个男孩。接受107记者采访时，王欣谈到，父亲重男轻女的思想非常严重，“觉得女孩没什么用”。王欣上小学时每天需要接送，父亲曾不止一次抱怨过王欣“耽误他赚钱”。小学毕业后，父亲将王欣送到了寄宿学校，周末才接她回家。

王欣始终认为自小父亲就“不疼爱她”，唯有母亲辛苦养大自己，因此和母亲关系更亲近。在王欣的印象中，父亲脾气并不好，常常借故对王欣的母亲进行辱骂甚至责打，在一次争吵中，还咬断了她的一根手指。王欣牢牢记着，也暗自努力。“我当童星就是想长本事好不让妈妈受欺负，为妈妈争气。”

由于家里农活收入不高，王欣父母都各自找了兼职。母亲身体不太好，在学校食堂打杂，父亲开私家车拉客。即使如此，“一年下来收入也并不很高。”王欣的语气低沉下来，“之前也想过（以后）做老师、做医生，但是都没有当明星赚钱快。”

从上小学，王欣就跟随舞蹈班学习舞蹈。在她六年级时，母亲为方便联系给她买了一部智能手机，上初中后王欣因住校而无暇报舞蹈班，便用手机上网搜索舞蹈教学视频，跟随视频里的指导对着镜子一步一步地学。王欣最喜欢“俄舞”，这种舞蹈如同“小苹果”“最炫民族风”，比较热门又简单易学。“虽然我颜值不太高，但是我会唱歌和跳舞，都是自己学的。跳舞比赛还获得过校级二等奖和市级三等奖”。谈到这里，王欣有些自豪。

除此之外，王欣还常常通过百度、QQ、微博搜索名人的联系方式，希望“寻找到能帮助自己实现童星梦的社会爱心人士”。两年来，她加了十几个自称是“童星经纪人”或者“认识杨幂、鹿晗”等明星的网友。王欣每次和对方取得联系后都会主动介绍家里的困难情况，请求对方资助自己完成梦想。

“有的人假得太离谱。有一个鹿晗头像的人加我，说会给我多少钱，还说给他们十五块钱（他就）会开车来接我，这些我都不相信。”虽然对方漏洞百出，但因为执着于“童星梦”，王欣总是相信大多数声称可以提供帮助的人，满足他们的发送照片、视频等要求，甚至答应在视频中脱衣，展现自己的隐私部位。

王欣总结了一套“行为准则”，都是她认为一个合格的明星应该遵守的要求。例如“不能有公主病”“不搭理自己的黑粉”“经常发微博互动”等。王欣在每次和这些“童星经纪人”对话前，总会先熟练地背出这些准则，以让对方相信自己已充分做好了成为童星的准备。

为向“童星梦”靠拢，王欣今年二月还建立了一个“官方粉丝群”，截至6月，群里已经有了75个人。群成员包括和王欣关系较好的同学朋友，也有在网上聊得来的网友。“他们都是我的铁粉。”她把自己的童年经历和想当童星的原因发在群里，希望群成员能为她吸引来更多的粉丝。“我会永远记住你们对我好。”王欣在群公告里这样写道。

虽然付出过诸多努力，但结果总不随人愿。“后来这些星探们有的说我颜值不过关，有的就没再找过我。”王欣并不觉得对方骗了自己，始终认为落选的原因是自己“不漂亮，能力不够”。

欲流暗涌

知乎用户“温柔”称，在“童星吧”“招童星吧”等百度贴吧里，有大量用户发布帖子称招募童星，实际上是以招募童星的名义，通过检查身体素质的手段骗取未成年人裸照和裸体视频，并以此牟利。

记者在百度贴吧“童星吧”、“招童星吧”，微博“童星”话题下以及QQ的兴趣部落分别以不同账号留下了两个QQ号，其中一个QQ号资料性别为男性，另一个为女性。同一天内，有3个自称是星探与经纪人的用户向性别为女性的QQ号发送了好友申请，而用户性别为男性的QQ号则无人问津。

一位名为“寻梦”的用户自称童星招募人员，添加记者为好友后要求记者按照其提供的问题模板进行自我介绍，包括个人姓名、年龄、家庭住址等基本信息。之后对方依次提问“是否独立有主见，能够自己拿主意？”“能否做到独家报名？”“父母不知道你本次报名的话是否会对父母等亲友保密？”“在需要保密的情况下，能否将本次报名对所有人进行保密？”等。

除此之外，对方还反复询问记者现在是否独自在房间，并要求记者将素颜照片以文件的形式发送。

记者发送了初中时的照片，对方便问“来过初潮了吗？”得到肯定回答后，便回复“还具有一定发育的潜力”。

在对话过程中，对方始终以阿姨自称。结束对个人信息的询问后，对方要求“脱去身上所有衣物”进行“身体检查”。记者试探性地询问对方是否可以发送语音以证明其女性身份，对方则百般推辞，最终不再回复记者的消息。

其余自称童星经纪人的用户在添加记者为好友后的一系列举动基本大同小异。值得一提的是，在聊天过程中，这些“经纪人”基本都是以秒回的速度发送大量文字消息。显然，为便于群发，对方早已完成了对相关文字信息的编辑，在聊天时也只是复制粘贴。

北京青年报《记者暗访揭“童星面试”骗裸照黑幕》一文曾提及，如果儿童同意进行视频聊天并满足对方的要求，对方将会偷摄视频，并将视频经层层转手使之最终流入淫秽市场。如果儿童不同意视频，骗子便自此隐身，等待着下一个“猎物”出现。

“童星吧”贴吧中有一位名为“赏金602”的网友发表帖子《童星面试黑幕，美欣系列黑幕想了解的来》，并在帖子中留下了联系方式，随后记者向其发送了QQ好友申请，对方网名为“噩梦一号发资源号”。

在记者试探询问对方是否有女童面试的视频资源之后，对方发送了女童不雅视频的截图以及视频目录截图，并介绍，“童星面试”系列共7期，售价58元。从视频目录图片里可看出是未成年少女录制的无码不雅视频，目录上包含“蓝xx”“裸体跳舞”等系列视频。“噩梦一号发资源号”称，这些视频由自家公司制作，也有部分是整理网上资源后得来。在被追问到如何找到视频女童以及如何进行视频拍摄时，对方不再回答。记者在百度上搜索“童星面试视频”等词条时，出现了很多包含“童星面试”不雅视频的色情网站链接，不过这些网站在记者发现一星期后就被举报封锁。

“噩梦一号发资源号”（下称“噩梦一号”）表示，只需买过一次资源，便可成为老顾客，并有资格加入专享QQ群。在打给对方13元后，他发送了一个容量3G的文件包，并将记者拉到了一个有567名用户的名为“知识交流”的QQ群。“噩梦一号”为该群群主，“知识交流”群一直是全体禁言的状态，只有在群主发送资源或广告时才会解除禁言。

记者在群里发现了一个名为“童星招募”的成员，该用户曾在群里询问催情药（迷药）的价格。在记者加其为好友后，对方还是以招聘童星为题展开了对话：“先发张你本人的照片”。记者随后添加了群主的微信，发现对方微信朋友圈里发布了不少描述催情剂效果的文字及图片，且均有价格标注。童星骗局是否已经延伸到网络之外，以及“噩梦一号”所在团队的规模如何记者都不得而知，不过，该群主同时经营着的两件“生意”以及这个名为“知识交流”的大规模QQ群足以引人深思。

谁为梦想护航？

法律学者张燕龙指出，整个“童星骗局”过程中可能涉及到犯罪的事实有两个环节。就线上交流而言，如果被害人主动发送照片，不涉及其他行为，一般施骗人不构成犯罪。若施骗人将相关照片及视频售与他人进行牟利，同时淫秽物品的数量、传播点击率等数据超过一定数目，则会触犯传播淫秽物品牟利罪等罪名。而如果涉及到线下猥亵、性侵儿童，则可能构成猥亵儿童罪，甚至是强奸罪。

张燕龙建议，被害人应当提高防范意识，若有涉及到拍摄裸照、裸露视频等要求应及时察觉，与监护人沟通做好防范，如果在发送裸照后才意识到问题，应及时做好证据收集，例如保存骗子的聊天记录与交易记录，以及图片和视频原件等，在家人陪同下去公安机关立案。

记者通过中国童星网联系到北京童星榜文化传播有限公司，据工作人员介绍，童星公司类似于中介，主要负责培训和联系剧组，平常“不怎么接受散客”，而是通过招生机构以海选等方式招收学生。在贴吧等网站社交网络上发布招募信息并不是大多数正规公司的做法。

2018年6月初，浙江杭州陈女士发现女儿在网上被骗取裸照后，第一时间选择了报警，而当地派出所以“裸照不够30张”为由拒绝立案。当记者联系到陈女士时，她却表示因此事涉及女儿的隐私，不愿接受媒体的采访。

这场战役似乎远未结束。

北京的王则从16年开始关注此类事件。他发现，童星招募骗局由来已久。“最早的好像是从2013年开始骗，光是一个帖子，留QQ的就有4000多个孩子。”自那开始，他便一直致力于举报以“招募童星”为幌子侵害女童的用户QQ号和贴吧账号。王则一直向同样关注童星骗局的微博博主“黑客凯文”提供骗子的信息，但作用有限，“仅有数个兴趣部落和百度贴吧被封，骗子一个也没有抓”。他有点愤慨：“很多骗子连账号都不换，腾讯投诉没有用，贴吧举报功能形同虚设。”

记者曾以未成年人身份在百度贴吧和微博上发帖，表明自己“想做童星”并留下联系方式，随后数人跟帖留言，纷纷告诫记者“不要被骗”。点开资料页后，可以发现这些吧友已发过不少类似帖子。

系统提示记者举报不成功。 图片来源于QQ截图

记者于6月30日以“色情低俗”为由举报了用户“噩梦一号”，并附上了两张其在群内售卖催情剂和色情视频的截图，第二天收到系统提示，称举报不成功。记者随后再次举报，系统提示将在12小时内答复，但截至发稿日，记者未收到任何答复。记者也在百度贴吧对自称招募童星的用户进行了举报投诉，但仍然未成功，也尚未在百度、QQ等平台找到人工客服的联系方式以进一步投诉。

网友张明表示，百度贴吧等网站对童星骗局的泛滥有着不可推卸的责任，重灾区“童星吧”“童星培训”等贴吧的管理员应至少置顶相关说明，提醒吧友谨防上当。但截至发稿，只有“童星吧”发布了一条相关置顶帖，其他贴吧并没有发布说明，负责人也未就此事对记者作出回应。

张明关注童星骗局已久，他认为这是“各种欲望交织的结果”：孩子们渴望成名，却缺少正规渠道；所谓“星探”骗取裸照，只为满足私欲；屏幕背后购买视频的人虽未直接参与行骗，却也推动着童星骗局的进行。

“温柔” 认为，招募童星的骗局都是利用了孩子们“想当童星”的成名愿望。只能通过完善童星行业的规范，提供一个正当、合理的渠道，来缓解这一问题。

中国人民大学健康教育领域研究者郭静指出，为应对“童星骗局”，整个社会首先应在法律、道德上起到约束作用，尽可能地为未成年人提供良好干净的成长环境，在家庭方面，孩子的监护人需要真正地起到监护的作用。

此外，儿童愿意向陌生人展示自己的隐私部位，也在某种程度上反映着性教育的缺失以及儿童的自我保护意识过低。外界过度掩盖和压抑性教育可能会造成儿童某种逆反心理，使她们不在乎与陌生人裸聊。“应当让孩子们在课堂上全面地接触‘性’，而不是在小黄网、偶尔接触到的色情杂志去认识错误的、片面的性。”“温柔”说道。

随着热心网友们的共同努力，以及网络上类似事件的持续曝光，王欣慢慢意识到，自己可能已经被骗了。不过她依然没有放弃成为明星，并快速赚钱为妈妈争口气的心愿。她曾不止一次想象过自己成名后的场景：舞台上的聚光灯明亮，极度耀眼，只打在她身上。她跳着自己最喜欢的舞蹈，舞步翩翩，观众席里坐着多年来一直支持她的“铁粉”和满脸写着骄傲的父母。

下个月，王欣将代表学校参加舞蹈比赛，她不会再相信网上的那些童星招募启事了，而是想更加脚踏实地。“我可能会通过走艺术生这条路来实现自己的梦想。”

（赵阳对本文亦有贡献；应受访者要求，文中王欣、张明、王则均为化名）

本文原刊于《107调查》第五十四期 / 第一、二版

记者 | 张晓彤 李苗 宛禹町 赵晟萱 李鑫

责任编辑：张义凌