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上海崇明长江大桥已陆续恢复通行

上海崇明长江大桥已陆续恢复通行
2018年07月22日 14:54 中国新闻网
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　　崇明长江大桥陆续恢复通行

　　[新民网·最新报道]新民晚报新民网记者刚刚获悉，因台风安比过境而临时封闭的崇明长江大桥，在今天下午14时15分陆续恢复通行。14时15分，G40全线开通。14时10分，公交申崇线均已恢复正常运营。

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责任编辑：张建利

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