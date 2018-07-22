上海崇明长江大桥已陆续恢复通行

崇明长江大桥陆续恢复通行

[新民网·最新报道]新民晚报新民网记者刚刚获悉，因台风安比过境而临时封闭的崇明长江大桥，在今天下午14时15分陆续恢复通行。14时15分，G40全线开通。14时10分，公交申崇线均已恢复正常运营。

责任编辑：张建利