台风“安比”登陆上海崇明岛 江浙沪4万艘船回港

原标题：台风“安比”崇明岛登陆，苏浙沪4万艘船回港避风

新京报快讯 (记者李玉坤)记者从国家防总了解到，今年第10号台风“安比”(强热带风暴级)于今日(7月22日)12时30分在上海崇明岛登陆。截至今天上午10时，上海、江苏、浙江三省(市)共紧急转移群众38.71万人，有4.14万艘船只回港避风。

预计，“安比”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动。受其影响，7月22日8时至12时，上海、江苏南通等地降水10～25毫米，最大点上海横沙民星88毫米、江苏南通启东45毫米。

国家防总于7月20日启动防汛防台风Ⅲ级应急响应，昨日已排出工作组赴浙江、上海两省(市)指导防汛防台风工作。目前，国家防总有15个工作组正在地方协助指导防汛防台风工作。据了解，截至目前，未接到险情灾情报告。

编辑：郭超 艾峥