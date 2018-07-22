长生被罚疫苗曾连年涨价 为它站台协会已踪影难寻

原标题：长生生物被罚疫苗曾连年涨价，当年为它站台的协会已踪影难寻

7月19日晚，长生生物（002680，SZ）公告披露，全资子公司长春长生日前收到处罚决定书，后者在国家药品专项抽验中，被检验出“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号：201605014-01）产品“效价测定”项不符合规定，按劣药论处，并于去年10月27日被立案调查。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者发现，长生生物百白破疫苗于2011年上市销售，曾被“中国制药企业管理协会”评为2013年度“全国制药行业十大名牌产品”。然而，这一“中国制药企业管理协会”相当神秘，记者无法在相关网站上查询到该协会的相关背景资料。

▲图片来源：东方IC

记者还发现，2015年借壳上市之时，长生生物对此疫苗的销售业绩趋势作出了乐观的预测，孰料自2015年以来，该疫苗签发量、销量等均是一路下滑，哪怕价格持续上升，这几年来，该产品的业绩仍未达到预测水平。

遭立案调查后8个月才披露

2017年，长生生物百白破疫苗签发量约900.5万支，销量为307.1万人份（3支/人份），毛利率约为45.7%，营业收入为3022.67万元，占公司年度营业总收入的约1.95%；占公司一类疫苗营业收入比例则达到26.22%。

然而，也就在2017年底，长生生物子公司长春长生生产的百白破联合疫苗（批号201605014-01）在药品抽样检验中被检出效价指标不符合标准规定。

“该批次百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果，但是对人体安全性没有影响。”2017年11月6日，长生生物对上述抽检事项进行了公告，并作出以上解释。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，在这一公告中，长生生物未披露长春长生被立案调查。深交所的问询函中，要求公司说明“吉林药监局早在2017年10月27日已对你公司予以立案调查，请说明公司是否存在信息披露不及时的情形”。

直到8个月后，2018年7月19日，长生生物公告，长春长生于近日收到行政处罚决定书，称上述生产的药品应按劣药论处，公告同时披露，长春长生违反了《中华人民共和国药品管理法》“禁止生产、销售劣药”的规定，于2017年10月27日被立案调查。

▲图片来源：摄图网

根据查明结果，该批疫苗生产数量共25.3338万支，由吉林省药品检验所抽样552支，销售到山东省疾病预防控制中心25.26万支，现库存186支，销售价格是3.40元/支，该批药品的违法所得共85.884万元，货值金额共86.13492万元。

对于本次生产、销售劣药，长生生物被罚没款总计344.29万元，具体处罚如下：

1、没收库存的“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号：201605014-01）186支；2、没收违法所得85.88万元；

3、处违法生产药品货值金额3倍罚款258.4万元。

长生生物虽在上市后未披露前五大客户具体名称，但其他应收款前五名中，山东省疾病预防控制中心2015年~2017年均被列入其中，金额分别为64万元、53.9万元、70.6万元，款项性质为税费，账龄均在1年以内。

在回复深交所2017年报问询的函中，长生生物也披露，对山东省疾病预防控制中心期末应收账款余额达到7234.43万元，账龄为1~2年、5年以上。

百白破疫苗一直没能实现业绩预测

百白破疫苗是用于百日咳、白喉和破伤风预防的疫苗，属于一类疫苗，为原计划免疫疫苗，由政府免费提供，必须接种。

长生生物披露，2017年，全国范围内批签发百白破疫苗的企业共有3家，总批签发数量（人份）为1993.36万，长生生物市场占有率约为15.06%；销量为307.1万人份（3支/人份），营业收入为3022.67万元，三项数据同比均出现下滑。

长生生物表示，一类疫苗主要潜在增量空间取决于新生儿数量，2017年国内人口出生总量出现下滑，从同行业企业情况看，百白破疫苗主要生产机构的批签发数据也出现同比下滑。

但这并不是长生生物首次出现百白破疫苗销售下滑情况。每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，2015年通过借壳顺利上市后，长生生物百白破疫苗产销量随之陷入了“跌跌不休”中。2016年，长生生物百白破疫苗批签发量1433.66万支，销量为381.34万人份，同比分别下滑15.04%、26.62%，该年度百白破疫苗营业收入约为3687.62万元。

销量下滑的同时，价格则在不断上涨。2012年~2014年，百白破疫苗每人份的单价分别为6.11元、6.79元、7.13元，2015年上半年每人份价格为8.63元。而2016年~2017年，中标价格约为3.28元~3.4元（每支），以此计算，2016年~2017年每人份价格在9.84元~10.02元，5年间，涨幅超过60%。

▲长生生物借壳上市时报告书截图

上市前，长生生物对百白破疫苗的销售有着美好的预期。

根据其在上市文件中的营业收入和净利润预测分析中，2014年1月~7月，百白破疫苗实现营业收入1072.26万元，2015年1月~7月，这一数额达到2169.72万元，同比增长约102.4%。与此同时，长生生物预测2016年~2019年，百白破疫苗年均营业收入将达到4368.93万元。

遗憾的是，2016年、2017年，长生生物百白破疫苗年度营收均未能突破4000万元，也就是说，上市以来，长生生物并未能实现其对百白破疫苗的销售业绩预测。

为此药站台的协会如今踪迹难寻

长生生物宣传称，长春长生是国内自营疫苗产品品类最为丰富的民营企业，其在售合计6种疫苗产品。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者查询到，2014年1月，“吸附无细胞百白破联合疫苗”被中国制药企业管理协会评为“2013年度全国制药行业十大名牌产品”。

值得注意的事，根据长生生物披露，同时被列入榜单的还有长生生物“冻干水痘减毒活疫苗”、“冻干甲型肝炎减毒活疫苗”、“流感病毒裂解疫苗”、“冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）”。

7月16日，在对长春长生的飞行检查中，冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被检查出生产存在记录造假等行为，目前吉林省食品药品监督管理局已收回长春长生《药品GMP证书》，并责令停产狂犬疫苗，目前，有效期内所有批次的相关疫苗已就地封存并召回。长生生物预计，狂犬疫苗一事将减少公司2018年度收入7.4亿元。

综上所述，6种疫苗产品中，有5种在同一时间入选这个协会评选的“全国制药行业十大名牌”榜单。截至目前，公司已有两种疫苗被抽检发现问题。

“中国制药企业管理协会”身份则略显神秘，记者在民政部全国社会组织信息查询、中国社会组织公告服务平台、中国机构检索等网站均无法查询到该协会信息，同时，通过百度等搜索网站，也未能获得更多有效信息。

上市公司中，记者唯一查询到的信息是赛升药业同于2014年1月获得由该协会颁发的“2013年度全国医药行业名优企业”荣誉证书，该公司董事长同时获得获得该年度“全国制药行业优秀企业家”荣誉证书。

7月22日，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者多次试图就上述问题联系公司，并拨打了董秘办电话，但一直无人接听。

每经记者 吴泽鹏 金喆

责任编辑：张义凌