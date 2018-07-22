知情人:狂犬疫苗举报人是长生老职工 举报早已有

[长春长生疫苗“造假门”或涉及添加酶]
7月22日，有知情人向《中国经营报》记者透露，此次被查所谓造假事件，主要涉及工艺变更中出现的添加酶问题。且该人士透露，举报则较早即已存在，由于该公司内部有区域分块之间存在利益碰撞，举报人确实是老职工，但也有其他身影。2018年7月15日，国家药监局通告称，长春长生生产的狂犬病疫苗被发现存在生产记录造假等问题，已被责令停产，并收回GMP证书。另据深交所2017年11月6日公布信息，长春长生批号为 201605014-01 的百白破联合疫苗，在中检院抽样检验中，被检出效价指标不符合标准规定。本报记者 郝成 北京报道
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