长生狂犬病及百白破疫苗享受政府专项资金补助

原标题：长生生物狂犬、百白破疫苗享受政府专项资金补助 |新京报财讯

新京报快讯（记者林子）新京报记者注意到，在2017年长生生物所获政府补贴项目中，有此次涉及“生产记录造假”的狂犬疫苗，此外，因有效性不符合规定而被处罚的“百白破”疫苗也在其中。

长生生物财报显示，“吉林省医药产业发展专项资金（吸附无细胞百日咳、白喉、破伤风联合疫苗）”截至年底政府补助余额还有8万元，当年支出2万元。

“2012年第一批产业发展专项资金（狂犬、流脑四价、流脑二价结合）”截至年底政府补助余额还有7.5万元，当年支出1.5万元。

此外，“2011年第二批产业技术研究与开发资金搞技术产业发展项目百日咳、白喉、破伤风联合疫苗产业化项目”截至年底补助余额240万元。“2010年第二批专项科技发展计划匹配资金（百白6冻甲12.8）”截至年底补助余额为75万元。“2009年吉林高技术产业发展专项项目（百日咳、白喉、破伤风联合疫苗）”截至2017年底补助余额为20万元。

此前吉林省食药监管理局日前对长春长生生物科技股份有限公司下发行政处罚决定书指出，正是长春长生所生产的“吸附无细胞百白破联合疫苗”有效性不符合规定。公开信息显示，去年10月，当地食药监局立案调查，直到几天前的7月18日，关于该事件的处罚结果作出，长生生物被处以344万罚款。

责任编辑：张义凌