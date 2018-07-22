刘强东：就假疫苗事件会向政协提案 应施以重刑

原标题：刘强东：针对假疫苗事件向政协提案
京东集团创始人刘强东22日发文称，本次假疫苗事件，强烈建议相关政府部门严惩处理所有责任人，给公众一个交代！他会向政协提案，会发动身边的亲人、朋友，会竭尽所能，在法律范围内，讨要一个说法！而本次假疫苗事件，比那些制造假阿迪、耐克的性质恶劣百倍！这些人不仅应该罚他个倾家荡产，更应该施以重刑！
点击进入专题：长生生物又曝“问题疫苗”被处罚 25万支劣药今何在
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