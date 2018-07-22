香港两千多万港元珠宝被抢劫 嫌疑人深圳落网(图)

原标题：香港尖沙咀两千多万港元珠宝抢劫案告破，嫌疑人深圳被抓

文/李荣华

7月22日，深圳警方召开新闻发布会透露，近日，深圳警方在公安部、广东省公安厅的统一指挥下，与香港警方紧密联手，成功侦破香港“20180701”尖沙咀某珠宝表行抢劫案，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获12块名表、174万港币及其他赃物一批。

警方通报称，7月1日上午10时40分，香港尖沙咀发生一宗抢劫珠宝表行案件，歹徒共抢走33块名表及6条手链，涉案价值约2300万港元。

案发后，深圳警方接到香港警方情况通报及公安部刑侦局、省公安厅刑侦局下达的协查通知。深圳市公安局领导高度重视，要求由深圳市公安局刑事侦查局牵头，迅速成立专案组，组织多警种合成作战，与香港警方会晤，联合开展侦查工作。

经过深港警方密切协作，迅速锁定了该案主要犯罪嫌疑人、相关涉案人员以及赃物去向。

7月17日，警方经过缜密侦查，在深圳市龙岗区某小区内将犯罪嫌疑人蔡某某（男，香港人）、廖某某（男，香港人）、李某（女，湖南人）等3人抓获，并在蔡某某身上及其住处，缴获12块名表、174万元港币及其他赃物一批。此后，警方乘胜追击，先后在罗湖区抓获涉嫌销赃的犯罪嫌疑人黄某某（男，海南人），在福田区抓获同案嫌疑人孙某某（男，香港人）。香港警方也同步开展行动，在香港抓获多名同案嫌疑人。

目前，该案仍在进一步侦办中。

来源：南方+

责任编辑：张义凌