长生生物:部分地区疾控机构暂时停用公司其他疫苗

原标题：长生生物：部分地区疾控机构暂时停用公司其他疫苗产品

长生生物（002680）22日晚回复深交所称，由于受到狂犬疫苗事件影响，预计对公司其他产品销售也将带来负面影响，但目前尚无法准确预计。根据目前了解的情况，有部分地区疾控机构暂时停用公司其他疫苗产品。

责任编辑：张义凌