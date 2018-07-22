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长生生物:部分地区疾控机构暂时停用公司其他疫苗

长生生物:部分地区疾控机构暂时停用公司其他疫苗
2018年07月22日 17:34 证券时报网
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　　原标题：长生生物：部分地区疾控机构暂时停用公司其他疫苗产品

　　长生生物（002680）22日晚回复深交所称，由于受到狂犬疫苗事件影响，预计对公司其他产品销售也将带来负面影响，但目前尚无法准确预计。根据目前了解的情况，有部分地区疾控机构暂时停用公司其他疫苗产品。

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长生生物又曝“问题疫苗”被处罚 25万支劣药今何在

责任编辑：张义凌

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