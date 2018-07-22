长生去年获政府补助同比增长超1000% 缴税近亿

原标题：长生生物去年获政府补助同比增长超1000% 缴纳所得税近亿元 |新京报财讯

新京报快讯（记者林子）随着疫苗生产记录“造假”事件持续发酵，围绕长生生物的更多问题被一一发现。

新京报记者注意到，长生生物2017年所获得的政府补助出现大幅增长。

长生生物2017年年报显示，当年计入当期损益的政府补助共1064.36万元，这一数字相比于2016年的491.34万元同比增长116.62%。2015年公司获得补助为508.88万元，也远不及2017年。

具体来看，长生生物2017年获得政府补助共4833.08万元，花费491.38万元。算上此前获得政府补助尚未支出的部分，截至2017年底，长生生物政府补助还有余额6536.02万元。

而在2016年时，长生生物获得政府补助共384.64万元，花费377.89万元，算上之前未支出部分，截至当年底补助余额还有2194.30万元。

相比之下，长生生物2017年获得政府补助同比增长1156.49%

其中，“老厂拆迁项目”截至2017年底补助余额为4594.35万元；“2011年长春市‘双十’工程计划项目（ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗）”截至年底还剩补助余额809.4万元。

新京报记者注意到，在2015年度吉林省纳税百强企业名单中，长生生物上榜，排名第81位。

在享受政府补贴的同时，长生生物得到不少税收优惠。

在增值税方面，根据财税[2014]57号文件之规定，集团之子公司长春长生自2014年7月1日起按照3%的征收率计算缴纳增值税。根据国税[2012]20号文件之规定，集团之孙公司常青藤增值税税率为3%。

在企业所得税方面，集团之子公司长春长生在报告期内被审核认定为高新技术企业，适用的所得税税率为15%。集团孙公司研究所自2015年10月1日至2017年12月31日，作为年应纳税所得额低于30万元（含30万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

在享受上述税收优惠后，2017年，长生生物当年所得税费用为1.23亿元，相较于106年的8013.75万元同比增加53.01%。算上递延所得税费用后，2017年，长生生物所得税费用为9679.04万元。

具体来看，长生生物当年利润总额为6.64亿元，按照税率计算所得税费用为9966.92万元。

责任编辑：张义凌