康泰生物被卷入疫苗事件 董事长曾行贿食药监官员

原标题：被卷入舆论的康泰生物 董事长曾送钱给食药监官员

最近一周

本就被大众关心的

疫 苗

出事儿了

7月15日，国家药监局紧急发布通告称：

长春长生生物科技有限责任公司的冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违规行为，违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗。 南都记者从深圳市疾控中心了解到，深圳市自2017年以来全市都没有购进和使用长春长生的狂犬病疫苗，可以确定深圳现在没有这个厂家的疫苗。 然而

就在7月15日

有关狂犬疫苗事件公开之后

7月18日，长生生物科技股份有限公司公开了另一份处罚书，原来其早有前科，而出事儿的就是宝宝出生后都要接种的百白破疫苗！

不止狂犬疫苗

出事儿的还有百白破！

回到事件本身

着实令人震怒

要知道

这已经不是

长春长生第一次出事了

早在2016年

这家企业就曾出现

百白破联合疫苗不合规的事件

7月19日晚间

长生生物发布公告称

▼

其子公司长春长生生物科技有限责任公司（长春长生）收到了《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》。 决定书指出，长春长生生产的“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号：201605014-01）“效价测定”项不符合规定。 而这批问题疫苗，数量竟高达253338支！

要知道，百白破疫苗是百日咳+白喉+破伤风混合疫苗，一般在出生后3个月至24个月完成基础及加强接种，是所有婴幼儿出生后必须接种的疫苗之一。

而效价指标不合格

则意味着接种后

可能影响宝宝的免疫效果

原本狂犬疫苗造假已闹得沸沸扬扬

该这份文件的公开更是使群情激奋

……

事件爆出的这几天

身边父母忧心忡忡

他们最担心也最好奇的问题就是：

这20多万支问题疫苗是否流入深圳？ 如何查询孩子是否接种过问题疫苗？ 问题疫苗背后潜藏着怎样的商业真相？

问题1

深圳并未采购问题疫苗！

首先可以让爸妈们安心的是

深圳乃至广东

都没有采购此次涉事的问题疫苗！

广东省疾病预防控制中心

长春长生生产的涉事批次（批号为201605014-01）的百白破疫苗，广东并未采购。

问题2

怎么查询我家娃疫苗接种情况？

中国疾病预防控制中心建议，爸妈可通过以下3种方法查询：

查看儿童预防接种证上的百白破疫苗接种记录，与公布的疫苗生产企业和批号进行对照，判断是否接种了相应批号的不合格百白破疫苗； 咨询接种单位，由接种单位协助查询所接种百白破疫苗的批号； 拨打12320卫生热线咨询。

如果查到的结果是，孩子接种的正是涉事批次疫苗，请密切关注当地卫计委和疾控中心的通知，积极配合有关部门进行评估。

如有需要，应及时带孩子补种百白破疫苗，以便让宝宝得到有效保护。

问题3

探秘身处舆论漩涡的康泰生物

一篇名为《疫苗之王》的网文在周末刷屏朋友圈，让长生生物（002680.SZ）疫苗事件继续发酵。也将位于深圳，被称为最大的乙肝疫苗上市企业康泰生物和其实控人杜伟民推上了风口浪尖。

深圳康泰生物制品股份有限公司（300601.SZ，以下简称“康泰生物”）成立于1988年8月，是深圳市首批高新技术企业之一，主要从事生物制品的研发、生产和销售。

2008年，康泰生物进行战略性资本重组，注册资本3.57亿人民币。自1994年投产以来，公司累计生产销售重组乙型肝炎疫苗近2.4亿人份。

图说：康泰生物在年报中表示，根据中检院批签发数据统计，近两年公司4种疫苗的批签发占比均有增加，公司2017年批签发乙肝疫苗4650万支，占总量的58.19%，比上一年提升了22个百分点，远超第二名的大连汉信。

回应

康泰生物和长生生物目前无业务联系

除了揭露不良奸商偷工减料、弄虚作假、逃避监管，疫苗抗原含量低等问题，《疫苗之王》一文还指出：

康泰生物实控人杜伟民等人当年以较低的价格从国有股东手里购买到疫苗公司股权； 杜伟民此前运作的延申生物也曾涉嫌狂犬疫苗生产造假。

图说：昨天下午5：30左右，康泰生物门口，有小型货车开出厂区，并不时还有外卖小哥出入。公司门口处醒目的招牌显示“创造最好的疫苗，造福人类健康”。（图片来源于证券时报）

对于文章中的指控，康泰生物的董秘苗向在接受媒体采访时表示，文章提到的细节是很早之前的事情，康泰生物和长生生物之间的业务关系在十年前就已经结束，两者现在没有任何业务联系。

苗向

实控人目前关系并不清楚，但这个不能作为讨论的依据。

回应：文章系“蹭热点”

在此基础上，他认为文章在此时探讨康泰生物与长生生物实控人之间的关联，是一种“蹭热点”行为。

苗向

该文通过情绪化的表达煽动了公众对健康、生命的关心，影响中国的免疫接种。

同时苗向在朋友圈发文表示：

对于民众盲目担忧情绪的应对，最好的办法是药监局尽快公布长生生物狂犬病疫苗事件的调查结果，披露处置该公司的百白破疫苗质量问题的过程，善后措施和结果。 否则任由媒体的报道和民众猜疑，很容易造成一场怀疑用药安全的风波。 图说：苗向朋友圈截图 他说，不能因为某个行业的一个公司有问题，就进而判断整个行业或者影射整个国产疫苗都有问题，长生生物的事件是一个个例。

苗向

康泰生物是国产疫苗的一面旗帜，这么多年，没有出现过疫苗安全质量事故。

研发投入比例连续三年下降

销售费用占营收一半

南都记者查阅康泰生物年报发现：

2016年，企业报告期内营收5.52亿元，销售费用2.19亿元； 2017年，企业营收11.6亿元，销售费用6.15亿。两年来，销售费用几乎占去总营收的一半。

图说：分产品来看，康泰生物依赖二类疫苗的销售，去年销售金额超过10亿元，占营业收入的比重接近90%。分地区来看，康泰生物的疫苗销售遍布全国，华中、华东、西南地区占比较高，均超过2亿元，华南、华北地区的销售也超过了1亿元，最少的东北地区也有近2700万元。

对此，康泰生物在年报中解释，这一情况主要是销售模式转变为直销模式，计提销售服务费增长及增加股权激励摊销所致。

图说：康泰生物在2017年的毛利率达到了88.26%，比上年增加了9.76个百分点。

与此形成鲜明对比的是，康泰生物的研发费用占比已经连续三年下降，2017年报告期内，研发费用大约1.2亿，占比10.27%。

康泰生物董事长杜伟民

曾卷入食药监总局官员受贿案

南都记者发现，在2015年国家食品药品监督管理总局药品审评中心副主任尹红章因收受贿赂被判刑一案件中，其行贿的名单中也有杜伟民的身影。

根据早前其他媒体的相关报道：

2010年9月，尹红章担任国家食品药品监督管理总局药品审评中心副主任，负责生物制品审评方面的工作，分管生物制品药学部、研究与评价部等多个部门。

值得关注的是，尹红章的判决书显示，尹红章和妻子郭某收受了北京民海生物科技有限公司法定代表人杜某等人给予的钱款，共计157万元。

判决书中所指的北京民海生物科技有限公司法定代表人杜某就是康泰生物董事长杜伟民。

图说：记者查阅天眼查网站发现，该企业是康泰生物的全资子公司。

南都记者向康泰生物董秘苗向核实此事，他回应道，此事与公司和本次事件无关，他希望媒体不要炒作，置国民健康于不顾，影响国民接种的意愿。

责任编辑：张义凌