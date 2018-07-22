原标题：坚决肃清恶劣影响 首轮巡视反馈点了哪些人的名？

中央纪委国家监委网站客户端7月22日消息，7月22日，中央纪委国家监委网站公布了十九届中央第一轮巡视对14个省区（含10个副省级城市）的反馈情况。值得关注的是，中央巡视组在巡视反馈时专门“点”了一些人的名。

周永康。中央第四巡视组向四川省委反馈巡视情况时提出了六点整改意见，其中第三条要求：以政治建设为统领全面加强党的建设，省级领导班子要发挥“头雁效应”，严明政治纪律和政治规矩，强化理想信念宗旨，严肃党内政治生活，在彻底肃清周永康恶劣影响上持续下功夫，持续深化构建良好党内政治生态。

薄熙来、王珉。中央第六巡视组向辽宁省委反馈巡视情况时指出，巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，其中包括：消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底，有的党员干部对系统性拉票贿选案思想认识不深刻，修复政治生态任务还很重。随后，中央巡视组提出整改意见：严明党的政治纪律和政治规矩，彻底消除薄熙来、王珉恶劣影响，旗帜鲜明批驳错误言论，做好系统性拉票贿选案有关人员思想政治工作，认真履行意识形态工作责任制。

“田韩”“隋韩盖”。中央第六巡视组向黑龙江省委反馈巡视情况时提出了五点整改意见，其中第四条指出：深刻汲取“田韩”“隋韩盖”等案件教训，深化运用“四种形态”，抓早抓小，强化对“一把手”尤其是县委书记的监督管理。

“田韩”指担任过黑龙江省长的田凤山以及担任过黑龙江省政协主席的韩桂芝。田凤山因严重违纪违法于2004年9月被开除党籍，2005年12月被判处无期徒刑。韩桂芝因严重违纪违法于2004年11月被开除党籍和公职，2005年12月被判处死刑，缓期两年执行。

“隋韩盖”指黑龙江省人大常委会原副主任隋凤富、黑龙江省委原常委韩学键、黑龙江省人大常委会原副主任盖如垠，3人均因严重违纪违法被开除党籍和公职。

杨卫泽、季建业。中央第七巡视组向江苏省委反馈巡视情况时指出，巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，其中，南京市对党的十九大精神学习不够深入，落实中央重大决策部署不够坚决，省会城市功能作用发挥不够；政治站位不够高，消除“杨卫泽、季建业”恶劣影响不及时不彻底。

李嘉、万庆良。中央第十二巡视组向广东省委反馈巡视情况时指出，巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，其中包括肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够及时彻底。之后，巡视提出了整改意见：严明党的政治纪律和政治规矩，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。

周本顺。中央第十五巡视组向河北省委反馈巡视情况时指出，党的十八大以来，特别是2015年中央严肃查办周本顺案件以来，河北省委管党治党取得阶段性成效，但反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党任重道远。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，其中包括整治政治生态着力不够，组织肃清周本顺等人恶劣影响不彻底。随后，中央第十五巡视组在整改意见中要求，下大气力整治政治生态，严肃党内政治生活，全面深入肃清周本顺等人恶劣影响，进一步清除“官本位”等文化的影响，着力构建亲清新型政商关系。

中央巡视组对这些人点名通报，再次强调，被巡视地区党组织必须进一步强化管党治党政治担当，层层落实“两个责任”，强化监督执纪问责，严肃党内政治生活，坚决肃清恶劣影响，构建山清水秀的政治生态。

责任编辑：霍宇昂