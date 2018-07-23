美媒:美日试射地对舰导弹 欲削弱中国岛链控制力

原标题：军情 | 美媒：美日试射地对舰导弹 欲削弱解放军岛链控制力

美媒称，美国海军的新型反舰导弹在环太军演中击中目标，但情节曲折。

据美国《防务新闻》周刊网站7月20日报道，在环太平洋军事演习期间，美国水面舰队的全新反舰导弹被用作一系列火箭弹和导弹的一部分，这些火箭弹和导弹于7月12日击沉了“拉辛”号登陆舰。但新型反舰导弹不是由海军发射的。

▲“拉辛”号登陆舰作为2018“环太军演”的靶船，遭受来自空中、陆上反舰导弹以及潜射鱼雷的轮番打击，最终被击沉。

报道称，美国陆军利用其托盘化装载系统，从一辆卡车上发射了“海军打击导弹”。这款导弹是挪威康士伯公司和雷神公司的合资项目，是从位于夏威夷州巴金桑兹的太平洋导弹试射场，向在夏威夷州考爱岛以北55海里处漂浮的前美国海军“拉辛”号登陆舰发射的。

▲美新型地对舰导弹“海军打击导弹”发射瞬间（美国《防务新闻》周刊网站）

与美国陆军一起参加演习的是日本陆上自卫队，它发射了三菱重工制造的12式地对舰导弹。

美国海军与雷神公司签署了一项合同，开始为濒海战斗舰以及未来可能的护卫舰购买新型反舰导弹。据美国太平洋舰队官员说，美国陆军发射的反舰导弹成功击中了目标。

报道称，这些发射与美国陆军和日本陆上自卫队一直在发展的一个概念相吻合。这一概念在一些圈子里被称为“群岛防御”，实质上是要求利用地面部队，通过在遍布亚太地区的岛链部署反舰和防空导弹，妄图来阻止中国军队在战区自由行动。

▲日本12式地对舰导弹

美国战略和预算评估中心分析师安德鲁·克雷皮内维奇2015年在《外交》杂志上撰文渲染说，在第一岛链（即从日本南端直至东海和南海的一连串岛屿所在的地区）部署地面部队可能改变中国的策略。

战略和预算评估中心分析师简·范托尔说：“群岛防御有一定的优点。几年前我们开始谈论这个问题时，最初感到兴奋。但这个概念近来不太被重视，尤其是在陆军更关注东欧的情况下。”

▲来自美国、智利、秘鲁、法国和加拿大的海军舰艇参加2018年的军演。（路透社）

报道称，前美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯海军上将2016年在夏威夷的一次会议上对听众说，他希望陆军考虑如何用高机动炮兵火箭系统和155毫米口径的“帕拉丁”自行榴弹炮从陆地打击舰船。

他说：“有一点我可以告诉你们，陆军在确保进入共同领域并在那里进行演习方面的作用问题，是美国和我们的朋友、伙伴和盟友必须解决的问题。这不仅是安全问题，还是经济繁荣问题……我们的对手们明白这一点。”

他说：“如果我们做对了，陆军就会消灭弓箭手，而不是对付弓箭手发出的所有的箭。”

责任编辑：张迪