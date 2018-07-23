山东烟台：百白破疫苗产量严重不足 将积极调度

原标题：烟台：对打过涉事百白破疫苗的儿童补种，但目前疫苗产量不足
7月22日，山东省烟台市确认，该市部分儿童接种了长春长生生物科技有限责任公司（下称“长春长生公司”）的低效价百白破疫苗。该市疾控门诊人员将逐一通知这些儿童进行疫苗补种。
澎湃新闻（www.thepaper.cn）从烟台市疾控中心官网获悉了上述消息。
该消息称，由于目前国内只有武汉生物所一家生产供应全国，百白破疫苗产量严重不足。国家正在积极调度，一旦疫苗到货，将立即补种。
烟台市疾控中心7月22日发布的上述公告称，对需要补种的儿童，各门诊有详细登记，门诊人员将逐一通知。
该公告称，疾控部门组织的专家已制定补种方案。根据补种原则和接种间隔要求，一部分孩子近期将通知补种，还有一部分孩子将在年底通知补种。
另据大众网消息，青岛市疾控中心，临沂市疾控中心，潍坊食品药品监管局，德州德城区、陵城区、宁津县疾控中心确认，无涉事批次百白破疫苗流入当地。
对于长春长生公司生产的人用狂犬病疫苗，山东省疾控中心公告称，山东省已经全面停用。
2017年11月，国家食药监总局通报，长春长生公司1批次百白破疫苗被抽检出效价不合格的质量问题。这些疫苗随后被认定为劣药。涉事超过25万支百白破疫苗全部销往山东省。
2018年7月，国家药监局通报，根据举报的线索，经现场检查，长春长生公司狂犬病疫苗生产过程生产记录造假，编造产品检验记录，随意变更工艺参数和设备。该公司被责令停产，其《药品GMP证书》被收回。
附：烟台市疾控中心公告全文
近期媒体，社会和家长们比较关注长春长生效价低百白破疫苗和狂犬疫苗事件。
长春长生低效价百白破疫苗是2017年11月国家食药监总局公布的，根据上级要求，我们在第一时间叫停疫苗接种，并回收封存所有疫苗。该批次疫苗主要问题是其中的百日咳效价低，就是说保护率相对低一些，对孩子身体没有安全危害。
目前疾控部门已组织专家制定百白破疫苗补种方案，将对接种过该批次疫苗的孩子组织补种。根据补种原则和接种间隔要求，一部分孩子近期将通知补种，还有一部分孩子将在年底通知补种。这两部分孩子我市各门诊都有详细登记，届时门诊人员会逐一通知。需要说明的是，长春长生百白破疫苗发现问题后，企业停止生产，目前国内只有武汉生物所一家生产供应全国，产量严重不足。国家正在积极调度，一旦补种百白破疫苗到货，我们立即补种。
国家食药监总局已经发布，问题狂犬疫苗未出厂和流通，请广大市民不要担心，为了安全起见，疾控部门已封存所有长春长生的狂犬疫苗。
感谢大家对免疫规划工作的理解和支持。
烟台市疾病预防控制中心
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