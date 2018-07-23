原标题：台军“航母杀手”总师：台军不会为蔡英文当局而战

“雄三”导弹（台媒）

海外网7月23日电 近来，“台美”军事交流升温。当台当局沉浸于美国参议院提案“美军应主动参与台湾军事演习”时，美国智库国际战略与研究中心主任葛莱仪（Bonnie Glasser）又指出：作为“太平洋伙伴关系”的一部分，“台湾将参与美国在所罗门群岛的海军演习。”台当局如此与美国眉来眼去，是否就可以高枕无忧了？

对此，所谓台军“航母杀手”“雄三”导弹的前总工程师张诚表示，台军目前严重缺乏精神战力，也就是缺乏“为何而战？为谁而战？”的精神能量。他同时也反问，“谁能说服我，当发生战争时，被台当局斤斤计较、侮辱过的后备军士官会回营报到，为理念不合的台当局作战？”

据台湾“东森新闻云”消息，“雄三”导弹前总工程师张诚近日声称，台军一方面强调装备性能提升，另一方面，又有了美国的支持，那么台湾是否就可以高枕无忧？张诚质问，台防务部门负责人是否察觉到台军在精神战力、训练、后备动员等已经呈现的窘况？

在张诚看来，台军目前严重缺乏精神战力，也就是缺乏“为何而战？为谁而战？”的精神能量。起因在于政治人物将重点放在所谓“台湾价值”，并刻意将两岸问题狭隘到“台独”议题。

不会为台当局而战

对于所谓“年金改革”，张诚表示，台当局以挑起对立的方式，刻意污辱已经将大半人生奉献出来的退伍军人，以至于现在的军校招生、军队募兵，只能以待遇优渥、美女官兵为诱因。如今能让台军愿意牺牲生命的“信念”在那里？

除了精神战力松散，台军的训练也不扎实。张诚以早前进行的“汉光34号演习”为例，士官秦良丰从高空坠落受伤，他虽已服役3年，但只有11次跳伞经验，约每3个月跳一次伞。张诚说，跳伞的经验，如同步枪打靶，是为战而训，必须扎实。“谁能说服我，现在的台军训练足够、扎实？”在提到后备军人的动员与战力时，张诚反问，“谁能说服我，当发生战争时，被台当局斤斤计较、侮辱过的后备军士官会回营报到，为理念不合的台当局作战？”

有国民党官员直言，“台湾没有打仗的本钱”，因为“射击时数严重不足，导致射不到靶，先进武器全靠采购外国，各军种只剩下18万6千人，且募兵失败，总兵力逐年下降。”

不要指望美军

对于“台美”军事合作升温，张诚表示，“美国目前重视台湾，提升台美军事合作，是因为台湾的地理位置”，然而，战略位置的重要性，会因时空而改变。美国的“一个中国”政策符合其国家利益。张诚警告称，在此前提下，“台美”军事合作升温，只是美国利用台湾来牵制大陆，台军不宜期望过多。

如今，由于对台军丧失信心，台湾许多年轻人已不愿服役。因为“为谁而战”“因何而战”的问题一直困扰台军，一个没有方向、意志涣散的军队，自然对台湾年轻一代没有吸引力。此外，台军丑闻频发，台湾执政党更替，台军内部不断经历“清洗”，许多年轻人对从军早已失去兴趣。（海外网 朱箫）

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