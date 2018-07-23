剖开长生生物业绩飙升表象 有这两个问题待解

原标题：剖开长生生物业绩飙升表象 除了为啥涨价还有两个问题待解

每经记者 金喆 吴泽鹏 每经编辑 陈俊杰

去年11月，长生生物爆发百白破问题疫苗事件。谁能料到，这仅仅是引发疫苗连锁关注的第一块多米诺骨牌，半年后车间老员工实名举报狂犬病疫苗生产造假，揭开了这家国内疫苗行业翘楚不为人知的秘密。

尽管去年疫苗销售总量略微下滑，长生生物却仍保持营收增长五成、净利润增长三成的高效业绩。这是真正的白马，还是财技润饰？《每日经济新闻》记者研究发现，靓丽的数据主要来自两方面，一是狂犬疫苗和水痘疫苗单价连续飙升，在销量涨幅不大的情况下贡献了较大收入；二是研发费用资本化的比例。但这两点，公司都没有特别详细地说明原因。

此外，令人不解的还有，作为以销定产的疫苗企业，长生生物多款疫苗年销量低于批签发量，差距超过百万人份。

问题一：销量和批签发量存百万差距

短短5个交易日，长生生物市值蒸发近百亿元，跌下白马股神坛。从2015年借壳黄海机械上市以来，长生生物用一份高效的利润表向市场证明其实力，2015~2017年，营业收入分别为7.96亿元、10.18亿元、15.53亿元；净利润分别为2.93亿元、4.29亿元、5.68亿元。

长春长生是长生生物的全资子公司，支撑着整个上市公司的主要业务。年报显示，长春长生生产百白破疫苗、甲肝疫苗两种一类疫苗，流脑疫苗、水痘疫苗、流感疫苗及狂犬疫苗四种二类疫苗。2017年，上市公司一类疫苗收入均同比减少，二类疫苗中除流感疫苗外的3种产品均保持增长。

《每日经济新闻》记者发现，如果将单品种疫苗的收入与中检所批签发数量、产销量和存货作进一步对比，长生生物的业绩存在让人看不懂的地方。

首先，6类疫苗产品中只有两类在2017年批签发量保持增长。比如，狂犬疫苗增长179万人份，流脑疫苗增加31万人份，百白破疫苗减少533万人份，甲肝疫苗减少122万人份。2015~2017年，水痘疫苗、甲肝疫苗及百白破疫苗，批签发量在逐年减少。

但与批签发量不匹配的是，6个品种中却有3个年销量超过当年签发量。

如果数据无误，那也就是说，当某疫苗的年销量大于中检所批签发量时，该疫苗在上一年的库存不小于两者的差额（即当年销量-批签发量），通俗点说就是靠往年拿了“上市通行证”的产品补货。

具体到产品上，2017年水痘疫苗销量比签发量多119万人份，甲肝疫苗相差154万人份。无独有偶，2015年、2016年也存在同样的情况。比如，狂犬疫苗在2015年销量已超过批签发量10万人份，2016年的销量则比批签发量多101万人份。

对于以销定产的疫苗企业来说，长生生物为什么如此规划产能？遗憾的是，长生生物没有提供具体产品的生产及存货情况，只在2017年年报中披露报告期内疫苗制品库存量由上年的979万人份减少到771万人份。而在回复2017年年报问询函的公告中提到，主要产成品中，库存商品期初7424.56万元，期末账面价值4689.95万元。

《每日经济新闻》记者进一步对比成大生物、康泰生物、天坛生物等同行数据，发现并不存在长生生物这样的“缺口”情况。

问题二：业绩增长主要靠提高单价

“请说明你公司疫苗制品销售量同比减少而疫苗销售营业收入同比增加的原因及合理性。”对长生生物靓丽的业绩，深交所在针对公司2017年报的问询函中要求道。

按照长生生物的说法，2017年疫苗销量减少收入却增加是因为提价和二类疫苗占比增加——特别是毛利率和净利润水平较高的狂犬疫苗和水痘疫苗。《每日经济新闻》记者根据已有的数据计算发现，支撑长生生物业绩的水痘疫苗和狂犬疫苗，确实在单价上出现与众不同的增幅。

首先来看本次将长生生物卷入“黑天鹅”事件的狂犬疫苗。长生生物在各年报及对深交所回复公告中披露了相关疫苗产品年度销售数量及营业收入，记者据此计算发现，2015年，狂犬疫苗每人份平均价格为135.71元，2016年每人份平均价格为177.83元，同比增长31%，对比2012年的平均价66.53元/人份已经翻倍。到了2017年，狂犬疫苗平均价格进一步攀升，每人份245元，同比提升38%。

不过，长生生物没有把这份单价“公布于众”，只提到狂犬疫苗（西林）单价为51~58元，其他厂家43.6~55.6元，狂犬疫苗（预充）58~62元，其他厂家无。这份价格表上，长生生物与其他厂家的价格差距并不大，但也要注意到，长生生物的狂犬疫苗每人份4针，市场第一的成大生物则是每人份3针，因此若按照每人份计算，价格差距可能进一步加大。

相比狂犬疫苗的一路走高，水痘疫苗则是一条曲线。记者计算发现，水痘疫苗的价格，在2012年到2015年上半年处于逐年走低的状态，从67.76元/人份降至51.21元/人份，2016年开始重回增长，攀升到75.5元/人份。从2017年的数据推算，出厂平均价已经提升到119元/人份，同比增长57.61%。

长生生物也在回复深交所问询函时提到，水痘疫苗产品中标价为131~148元。

记者进一步梳理发现，长生生物2017年主营业务收入增长的5.24亿元中，水痘疫苗贡献约2.7亿元，狂犬疫苗贡献约2.44亿元。与之对应的数据是，水痘疫苗销量同比增长18.39%，收入同比增长89.40%，狂犬疫苗销量同比增长10.02%，收入同比增长49.79%。

通常情况下，一家接种机构对同种疫苗产品只会采购一种，接种者无法对厂家自主选择，且由于免费接种，对价格的关注度更低。但是，记者也并未在更多资料中找到长生生物涨价的理由。

问题三：研发投入资本化比例高出同行不少

事实上，长生生物业绩逐年飙升的背后，一些财务数据处理时的“技术”也发挥了关键作用。

《每日经济新闻》记者研究发现，2017年，长生生物研发投入1.22亿元，其中，研发费资本化涉及的项目共有4个，合计研发费用9312.14万元，在财务统计中，长生生物将这其中7942.57万元费用予以资本化，1369.57万元费用化。根据以上数据计算，2017年，长生生物研发费用资本化占年度研发投入比例约为65%。

长生生物解释称，疫苗研发项目进入了临床三期或者是购买的非专利技术，取得了进入三期临床的批件及合同和购买的非专利技术合同，因此，“将相关研发投入进行资本化处理是合理的”。

值得注意的是，疫苗行业内龙头企业为辽宁成大，记者在其2017年报中发现，当期成大生物研发部门完成四价鸡胚流感疫苗和A+C流脑疫苗发补资料的提交工作，并且获得了这两个疫苗的临床试验批件。但对比发现，辽宁成大该年度费用化研发投入为5166.59万元，资本化研发投入为0。

此外，康泰生物表示，公司疫苗自主研发项目产生的研发费用资本化时点为取得申报生产药品注册申请受理通知书，资本化的具体依据是申报生产药品注册申请受理通知书；技术引进的疫苗研发项目除将实际支付的用于技术引进价款予以资本化外，后续研发费用资本化时点与自主研发项目相同。2017年，康泰生物研发支出资本化的金额约为3453.91万元，占研发投入的比例28.96%。

对比可见，长生生物研发投资资本化比例远高于辽宁成大及康泰生物，若依据行业可比数据的资本化比例，长生生物当期净利润减幅较大。

责任编辑：桂强