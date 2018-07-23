赖清德把起诉马英九当政绩 马办:印证是奉命起诉

原标题：赖清德把起诉马英九当政绩，马办：这不刚好印证“奉命起诉”的猜测？

[环球时报驻台北特约记者 张雯雯]台“行政院长”赖清德针对前领导人马英九及他涉及的“三中案”火力全开，把起诉马列为任内“政绩”，在岛内引发质疑。

由“青创总会”主办、“全台小英之友会”协办的高峰会21日登场，蔡英文、“总统府秘书长”陈菊及赖清德都出席，详述“执政成绩”。据东森新闻网报道，由于年底选举将至，面对先前“年金改革”引发的争议，赖清德致辞时充满选战味。他再次以“国民党做不到的民进党做到了”“国民党虽然做了民进党做得更好”及“国民党不愿意做的民进党挑起来做”三大主轴，阐述民进党执政两年多来的“政绩”。赖清德称，第一种情况的例子就是“不当党产”处理，2005年马英九接任国民党主席时公开宣示“2008年前党产一定归零”，但事后并没有所有程序归零，甚至于最近还发生了马英九因为“三中案”遭起诉。他接着说，国民党第一次下台是因为贪污腐败，“当时五鬼搬运已经令人发指”，“没想到这次检方起诉马英九的起诉书里面竟然提到，马英九是用‘天龙八步’，比以往还要升级啦！”赖清德还提到，年金改革完成后，当局没有庆祝，反而对军公教表达感谢与道歉，“如果说这不是谦卑，那什么才叫做谦卑？”联合新闻网注意到，赖清德在提到马英九因“三中案”被起诉时，现场屏幕上秀出马被起诉的新闻报道。

蔡英文致辞时把“救年金”“讨党产”“减税金”及“新能源”列为改革“政绩”，称台湾必将因此进步。

针对赖清德把起诉马列为“政绩”，马办发言人称，这不刚好印证了马英九质疑检方可能是“奉命起诉”的猜测？“这不是干涉检调，什么才是干涉检调？前“总统府副秘书长”罗智强称，赖清德此举简直是公然认证检方是民进党的政治鹰犬。国民党前发言人钟沛君揶揄，蔡英文是空心菜，安静端上桌就罢了，偏偏赖清德还要敲锣打鼓，让大家注意到台湾吃了空心菜正闹肚子。诗人渡也22日在脸书称，公教人员大多是温良恭俭让者，蔡英文他们违法抢人民财产却大言不惭地表示“没庆祝已经很客气了”，“我倒觉得这是得了便宜还卖乖！什么叫欺人太甚？这就是了”。

台“行政院”22日则辩解称，赖清德只是在说明清查“不当党产”的成绩时提及马英九，绝非将起诉他视为政绩。《中国时报》22日称，年底选举号角响起，民进党三巨头联手猛批国民党，“若蔡政府所谓的改革，骨子里只是为了清算异己，年底选举就算没有国民党党产介入，一样也会是一场不公平的选战”。

责任编辑：桂强