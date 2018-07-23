原标题：美媒：中国人拥抱科技成热潮，有时只因看着酷？

美国《纽约时报》7月21日文章，原题：痴迷科技，中国人甚至爱上不会上菜的机器人服务员 中国正为未来做准备，即便未来尚未完全到来。仅数年内，中国就已成为一支全球科技劲旅。许多中国人正全力拥抱各种新兴科技，尽管有些新科技令人起疑。机器人在饭店服侍客人；人工智能（AI）改善教学；从饭馆点餐到公厕取纸，人脸识别技术正被广泛应用，企业争创跳舞机器人世界纪录……为科技而拥抱科技的现象，正在中国科技界引起不安。一些人士告诫，这种过度兴奋是风投资本泡沫或将破灭的迹象之一。像跳舞机器人和无效的“读心”设备这类吸引眼球的东西，并非是新科技实力的彰显。

中国不是首个对自身科技进展喜不自禁的国家。日本曾制造过做寿司的机器人，硅谷曾为能联网的榨汁机等没实际意义的产品神魂颠倒。但对中国而言，随着科技产品在这股日渐成熟的热潮中优胜劣汰，公众对科技的热情终是好事。中国已取得长足进步。当初的落后农业国如今已成为拥有一些最有价值互联网企业的国度。

目前，中国正大力进军新兴科技领域。数据显示，去年中国初创企业获得全球近一半的AI融资。到2020年中国对机器人的支出有望占全球的30%以上。许多中国人认为自己的国家必将在科技领域超越美国并独领风骚，他们正迫切走向那一天。“中国人远比（其他国家的人）乐意尝试新事物——有时仅仅因为它们看起来很酷”，亚洲创新集团CEO田行智说，“看似肤浅但确实如此。许多情况下，这正是（新科技的）驱动器。”

机器人尤其令中国民众心驰神往。近来出现在一些火车站和机场的“机器人警察”即是例证之一。机器人餐厅正在中国各地雨后春笋般冒出。上海一家餐厅里，机器人负责把烹饪好的饭菜送到餐桌旁，但站在一旁的服务员们说，机器人上汤和热菜时需要他们帮忙，否则可能把汤汁溅到客人身上。另一家餐厅的服务员说机器“同事”干的活还没制造的麻烦多。当被问及是否担心机器人会取代他的工作时，一名服务员哈哈大笑。

即便如此，食客们仍被打动。退休的谢爱娟（音）说：“我刚去过美国，（那里）压根儿没看到多少新事物”，与她一起就餐的庄嘉正（音）说，“机器人来了。中国正超越美国，科技正在进步，只是时间问题。”（作者保罗·莫祖尔，王会聪译）

责任编辑：桂强