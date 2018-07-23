台“女议员”咬警察令蓝绿尴尬 网友却称政坛清流

原标题：“咬警察议员”爆红令蓝绿尴尬 岛内网友：政坛清流，是屏东的幸福

蒋月惠

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]台湾屏东无党籍议员蒋月惠因咬伤女警、道歉没人理痛哭而受到指责，但当网络还原她从政的出发点及作为后，又一夕爆红。有媒体直言，蒋月惠写下的这段“政坛传奇”值得蓝绿阵营深思。

被起底后由黑转红

蒋月惠这几天的遭遇堪称戏剧性。据台湾联合新闻网21日报道，屏东县政府16日执行屏东市公勇路道路拓宽工程拆除，无党籍议员蒋月惠前去声援抵触户时与警方爆发冲突，过程中她咬伤一名女警；17日她被依妨害公务及伤害罪法办，次日她到屏东县警局向被她咬伤的女警致歉，因为找不到当事人，痛哭失声。蒋月惠的做法一开始遭到网民的无情嘲讽，但她仍坚持问政，质问屏东县长、民进党籍的潘孟安称，“公勇路的总经费是3.4亿元，你急着拆私有民宅要办核销。请问县长总共拿了多少钱？”潘孟安发出律师函，要求删文并澄清。

随即蒋月惠的背景被起底，舆论对她的评价由黑转红。据台湾联合新闻网22日报道，住在屏东恒春的律师张怡在地方社群网站发文称，举凡环保、拆迁等公共议题，只要没人管的，蒋月惠再远都会到场相挺，是岛内罕见的“不分区县议员”。蒋不是恒春选出的议员，但恒春转运站搬家、垦丁转运站恐摧毁“国家公园”，她都会帮忙写海报、演行动剧，“如果早年恒春有蒋月惠这样的民意代表，就不会出现毒垃圾的悲剧”。文中称，蒋月惠常被问及“这里又没你的选票，何苦大老远跑来？”的问题，她回答说，唯有议会孤鸟才可以无拘无束到处飞，关怀弱势没有地域之分是她从政初心，也是职责所在。《中国时报》22日称，蒋月惠从小生活困苦，家里8个孩子都要帮父母干活，只要太晚起床，就会被妈妈打骂，所以她有童年阴影。但妈妈也让他们都具有关怀弱势的心。蒋月惠选上议员后开始投入皮革厂污染案，天天到皮革厂外站岗直播，因此成为业者眼中钉，派人威胁要让她“断手断脚”。当时哥哥蒋仁泉已退休，见到妹妹身处险境，便自愿担任议员办公室主任。蒋月惠为此曾留下遗言，“万一我有个三长两短，再见了，就简单地帮我烧一烧，将骨灰埋在罗腾园的树下”。而罗腾园肢障服务协会正是蒋月惠一直资助的弱势团体。

被封为“女版柯文哲”

不少网民称，原本看到新闻以为是作秀政治人物又一枚，“后来搜索网络打从心里钦佩你的无私奉献，看到没司机、没豪华进口车、没名牌套装，自驾破旧老车就四处为弱势奔波，对比官威官架子满嘴道德经的假仙鬼，政坛清流有你是屏东的幸福”。还有人说，“蒋议员，你让我太生气了，为何在一堆垃圾里能出一股清流呢？必须捐”。联合新闻网称，罗腾园以前一个月收到的捐款不足十笔且多数是小额捐款，最大笔是2500元新台币，但这两天除了邮政划拨、银行汇款外，还接到30多通捐款电话，有人坚持要捐10万元“聊表心意”。

蒋月惠本人也是各种通告忙不停，像东森电视台和中天电视台等都邀请她上节目，一些媒体称她为“女柯P”。21日，她突然现身台北市长柯文哲的造势现场，并一把抱住柯，制造很多话题。柯则态度冷淡，对于媒体询问两人很相似时称，“不过我不会咬人”。这番话立即遭到舆论的批评，《中国时报》22日称，蒋月惠被封为“女版柯文哲”，是指两个政治素人能在蓝绿恶斗的政坛杀出一条路，但蒋月惠现身后，如同一面照妖镜，暴露出柯文哲缺乏同理心、易妄下定论的性格，“柯文哲难道不该伸出双手，以市长的高度提点蒋月惠，对她多一些鼓励与支持吗？”

也有人不以为然，认为无论蒋月惠做过多少好事，都不代表她妨碍公务咬警察的行为是对的。

能让政坛惊艳多久

至于那名被咬女警，连日来饱受不理性的网民攻击，情绪低落。对于蒋月惠提出向她公开道歉，她委托县警局表示“过一阵子再说”，其父母坚持提告。

蒋月惠的“传奇”在岛内引发诸多议论。国民党前“立委”林郁方21日建议举债度日的国民党不妨学习蒋月惠的愚侠精神，“穿草鞋也能打天下”。知名作家王丰称，“蒋月惠现象”解释了选举前夕空前冷清的原因。无论执政的还是在野的，从北到南的参选者身上似乎都欠缺蒋月惠散发的“感动元素”，“为什么选情冷清，最重要的原因就是候选人本身的感动元素不足”。文章说，在台湾政治领域中，虚假的人太多，一旦出现这么一个怪怪的素人蒋月惠，况且她还默默行善多年，自然成为炙手可热的人物典型了。《中国时报》22日刊登的一篇评论称，蒋月惠这几天刷爆全台，不但给屏东带来震撼教育，更让台北的媒体和政坛惊艳，让人看见原来政治人物不全是天下乌鸦一般黑，还是可以给人期待的。但蒋月惠这样一个非典型政治人物，对屏东乃至于全台行之已久的政治生态能产生多大影响力，恐怕值得观察。文章说，正在寻求连任的她，从政之路上可能还会遇到更多、更难缠的麻烦，更何况她的情绪管理还有不少需要调整的地方，她需要有成熟的幕僚帮助她。柯文哲看似随意的发言，其实往往是经过精算的结果，“蒋月惠这位真正的光杆素人，并没有太多任性发言的本钱，因为新鲜感一过，看笑话的、酸言酸语的、批评的可能就会铺天盖地而来”。

责任编辑：桂强