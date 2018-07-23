印媒警惕中国大使访不丹 专家：洞朗综合征还没消

原标题：印媒警惕中国驻印大使访不丹，专家：他们的“洞朗综合征”还没消除

[环球时报记者 郭芳 环球时报特约记者 陈欣]当地时间21日，中国驻印度大使罗照辉发出一条推特：“很高兴再次访问不丹。这是神圣和静谧的地方。”这一正常的工作行程却引起印媒高度警惕。《印度时报》22日称，不丹议会选举将在今年年底拉开帷幕，印中都在加紧争夺不丹所有的“利益攸关者”。鉴于此，印度正紧盯中国驻印度大使的不丹之行。中国南亚问题专家、清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰对《环球时报》记者说，虽然没有建交，但中国和不丹一直保持着沟通往来。代为办理许多两国之间的交往事务是中国驻印使馆的职责之一。这样说实在有些大惊小怪，印度部分媒体的“洞朗综合征”还没有消除，简单的事给他们想复杂了。

有印度媒体“很有心地”注意到，罗照辉抵达不丹之前，另一名中国驻印度外交官已在不丹数日。《印度时报》称，中国外交人员对此访的议程保持沉默。不过有消息人士透露，罗照辉预计将与不丹几个党派的领导人会面。印度《德干先驱报》22日报道说，这是洞朗对峙结束后，中国驻印度大使首次访问不丹。罗照辉可能会见不丹首相托杰，还将拜会不丹国王旺楚克。

印度TNN电视台22日称，罗照辉去年1月曾访问不丹，但此次访问时机更为重要。《印度时报》评论说，虽然中国与不丹没有外交关系，但这显然没有阻挡中国将触角伸到不丹。中方积极与不丹各党派领导人接触，这些人可能在这个人口不多但战略位置重要的国家新政府形成过程中发挥巨大作用。

实际上，自从去年洞朗对峙结束后，印度就加紧关注中国与不丹的互动。印度《经济时报》去年8月援引熟悉情况人士的话说，中国外交官对不丹的定期拜访甚至在洞朗对峙之后都没停。中国驻新德里的外交官频繁访问不丹，与该国各派政治势力接触。让新德里忧心的是，中国可能试图影响不丹明年的议会选举，支持现在的在野党团结党。该报称，团结党2008年赢得不丹首次议会选举，时任首相吉格梅·廷莱大力扩展对外关系，在廷布设立外交使馆的国家从2011年的25个增长到2013年的53个。2012年，廷莱和中国方面接触，令外界怀疑不丹意欲同中国建交，新德里向廷布表达了担忧。

《印度时报》称，不丹现在显露出一种越来越强的感受：印度政府多年来阻挡不丹和中国建立外交关系，从而不允许不丹与中国在经济上走近。尽管印度和不丹2007年修改了友好条约，给予不丹更多空间推行自己的外交政策，但印度还是始终怀疑不丹和中国之间的任何外交接触。不丹向中国示好，据说主要原因是印度2013年切断对不丹燃气供应。《德干先驱报》22日报道说，去年年初，中国重新努力在不丹设立大使馆。中国大使当时访问不丹，转达北京希望拓展外交关系的迫切愿望。

TNN电视台评论称，不丹一直是印度南亚战略影响力的唯一施展对象，但即便是在那里，北京也正在用资金抢印度的生意。如果不丹大选后，该国新政府对印度有敌意，印度应该小心，别让对不丹断气这样的“外交自杀”举动再次发生。《印度时报》援引印政府消息人士的话说，为防范中国与不丹关系出现热络的情况，印度已经与不丹政府进行沟通，表示总理莫迪将在不丹新国民大会成立后立即访问该国。

钱峰22日告诉《环球时报》记者，中国驻印度大使馆代管中国和不丹之间的事务，作为大使，保持一年去一次的频率很正常。他说，尽管没有建交，不丹各党派都愿意与中国发展睦邻长期合作关系。因为各种历史原因，不丹与联合国安理会其他国家也没有建交。这并不影响中不之间通过谈判解决边界问题，以及在现有情况下发展友好往来。印度媒体不必对此大惊小怪。

“印度的另一个邻国尼泊尔无视印度”，在警惕“失去”不丹的同时，印度还有另外的担心。印度报业托拉斯21日报道称，尼泊尔将从9月17日开始与中国进行反恐等方面的军事演习，这是两年来的第二次，为期10天。该报说，尼泊尔传统上与印度和美国开展军事合作，如今拓展到中国，这是该国军事外交的一部分。

钱峰对《环球时报》记者说，今年以来，中印双边关系以及中国与南亚其他小国关系都取得很大发展。中印正在探索处理南亚国家关系的“2+1”模式。印度认识到中国在南亚的强大影响力，中国也尊重印度在南亚地区的特殊角色和地位。这体现出两国在处理地区问题上的互相尊重、积极务实态度。一些印度媒体不应无事生非，为这一趋势制造障碍。

责任编辑：桂强