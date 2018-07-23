为对付台风整个上海不惜成本？故事没有那么简单

原标题：为了对付台风“安比”，整个上海“不惜成本”？故事没有那么简单

在所有人的严阵以待中，上海迎来了台风“安比”，又顺利地“送走”了它。“安比”在上海登陆前后，风雨交加中，这座超大城市的运行始终平稳有序，并很快恢复如常。

昨天我们曾将应战台风比作城市运行管理的一场“大考”，无疑，上海交出了一张可以令人满意的答卷。顺利交卷，靠的是持续数日的努力和付出。几天来，全市上下齐心协力、周密部署、有效动员、顺畅协作，并不惜做最困难的估计和最坏的打算，对之以最充分的准备，用一种近乎超常规的底线思维，力保了城市安然无恙。

“防灾抗灾，要不怕兴师动众、不怕‘劳民伤财’、不怕十防九空，把人民群众的生命财产安全放在首位”。市领导对台风应对的叮嘱，这几天被反复引用。与其他种种气象灾害一样，台风本身是个捉摸不定的东西，人们可以预判，但直到尘埃落定的那一刻，谁都不可能有百分百把握保证它会去向哪里、带来什么。“安比”一路兜兜转转的上百个小时里，许多人一边盯着它的实时路径，一边也在不断猜测它的“下一步”。但无论持有怎样的设想，人们都明白，即便出现险情的概率只有0.1%，付出的专注和努力也应当有100%。

天有不测风云，面对大自然，往往也得“听天命”。但同时，人可以“尽人事”，在自己可控的范围内把事情做到最好，从而尽最大可能杜绝可以杜绝的问题。对一座旨在对标最好、追求卓越、讲求品质的城市来说，这是应有的处事态度。而身处超大城市，所有这些努力，又都基于一套繁复却精准、高效而务实的运行系统和运行机制，基于日常的城市管理精细化水平。

所谓“人努力，天帮忙”，这个努力显然不是打无准备之仗，更不是简单地拼规模、拼速度、打消耗战。恰恰相反，有了务实精准高效的实践——或者说，展现出具有智慧的勇气，才会真正让100%的努力转化出100%的效果。

对超大城市来说，这就是一道更深层的考题——极端天气是检验一座城市精细化管理水平的试金石。

复盘上海应战“安比”的前前后后，这座城市力图追求和展现的，正是“精细化”这三个字。许多特殊的应急举措能够顺畅地展开落地，靠的也是精细化管理的日积月累——近20万人的迅速转移、主要风险点的预先排摸、预警预案的动态调整、实时信息的滚动发布、巡查抢险人员的及时派出、新闻媒体的解疑释惑，如此种种，都不是“临时抱佛脚”就能管用的，都需要日常的反复实践、不断打磨。

有人觉得，这次抵御“安比”，上海在某种程度上也可谓“不惜成本”。其实，在拿出“不惜成本”的责任感和态度之余，这座城市恰恰是用管理细节上的“精打细算”，使得付出的成本尽可能产生“最大效益”，从而保证在可控范围内尽可能的“万无一失”。甚至可以说，正是在日常管理中养成关注每一个细节、找准每一个问题的习惯，用精准施策来“控制”好整个城市的“运行成本”，在特殊的时候，一座城市才可能真正具有“不惜成本”的勇气和底气。

当然，关于“安比”的这份答卷，绝不是上海需要交出的唯一答卷。对这座城市来说，台风等极端天气的考验每年都会卷土重来，还常常在短时间里“一波未平一波又起”，没有可以喘息松懈的时候；而城市管理运行的方方面面，更潜藏着无数或大或小、或常规或特别的考题。反躬自省，无论是应对极端个案还是日常问题，都还有进一步提升空间，有的短板仍需补上，有的还可以精益求精。

而成功迎战一场台风，给一座城市留下的最大启示和财富，或许还是唤起方方面面的细心、耐心、卓越心。

责任编辑：桂强