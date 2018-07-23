媒体：疫苗危机比十年前的奶粉危机更甚

来源：北京商报

原标题：疫苗问题猛于虎

但凡伤害到孩子，民意是要跟你玩命的。

社交媒体上《疫苗之王》刷屏，问题疫苗事件彻底点燃人们心中的焦虑和愤怒。舆情汹汹，因为触及到公众最敏感和脆弱之处。人人自危，迫使人人呐喊。

如果问题疫苗只是偶发性事故，公众自然不会慌得一批。巴菲特有句名言，当你发现厨房有一只蟑螂的时候，它绝不会只有一只。《疫苗之王》的写法虽有诛心之嫌，但将“陈年旧账”打包的效果，使公众惊诧发现，东窗事发的长生生物是有“前科”的，关联公司是有“劣迹”的，核心人物是行过贿的，但他们并没有被严惩，反而走向人生巅峰。这背后，不仅仅是资本的原罪、政商的浑浊，同时也是监管的失守、虚化和缺位，一而再的。

像这次，25万支劣质疫苗，仅仅罚款344万元，于公众观感而言，不啻罚酒三杯。这样的区区罚款，与其是说惩罚作恶，不如说是鼓励作恶，既不能取信于民，也不能取悦于民。

在疫苗上作恶敛财，是可忍，孰不可忍。愤怒是真实的，是其来有自的，但愤怒也经常溢出和漫灌，从对一家公司或几家公司变成对行业、国产和制度的不信任。在这种恐慌井喷期和权威真空期里，政府必须迅速行动起来，向公众信息对称、答疑解惑。正如人民日报所言，一查到底，方可纾解公众的焦虑。人们最大的焦虑，不在于长生生物的造假，而在于能否把“长生们”关进制度笼子里。

事实上，此次问题疫苗的发现，源自监管部门的曝光，药监功不可没。政府并没有捂盖子，接下来，政府还可以做得更好。这不仅包括对涉事企业予以政策和法律上的问责，更要对整个疫苗生产、流通和使用的监管过程查漏补缺，层层设防，提高犯错成本，厘清犯错边界。

疫苗危机，比十年前的奶粉危机更甚。因为十年前，我们还能辩称在发展中解决问题。十年过去了，国产奶粉还没有从信任危机的泥沼中爬出来，疫苗却没有吸取教训，继续踏入同一条河流。但疫苗是健康安全的底层基石，而健康安全是国家安全的重要组成部分，信心动摇不得。信心的构筑，不是冲击-反应模式下的亡羊补牢监管，而是强化事前、事中、事后的全链条监管，形成疫苗安全管理的长效机制。

市场经济，是道德经济，更是法治经济，道德可遇不可求，法律才是刚性。人性逐利，商人重利，无可厚非，但如果没有法治的护城河，市场经济就沦为丛林经济，变成所有人对所有人的战争。疫苗市场，需要形成对监管的稳定预期，这并不容易，但必须迎难而上，迎着最大阻力成本线前进。

问题疫苗不足惧，疫苗问题猛于虎。因为前者是概率，后者是信任。

北京商报首席评论员 韩哲

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