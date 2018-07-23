中央国家机关:带头维护党中央权威和集中统一领导

原标题：带头维护党中央权威和集中统一领导 建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关

7月12日，中央和国家机关工委召开中央和国家机关党的政治建设推进会，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要指示要求，安排部署中央和国家机关党的政治建设和机构改革期间的思想政治工作。会上，中央纪委国家监委机关等8个单位作会议发言，现摘编刊发。

——编 者

牢牢把握“两个维护”根本政治责任

担负起加强党的政治建设特殊使命

中央纪委国家监委机关

中央纪委国家监委机关牢牢把握政治机关定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高度自觉推进党的政治建设。

一、牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导

中央纪委国家监委在“两个维护”上担负着特殊历史使命和重大政治责任，始终自觉坚持在党中央领导下开展工作，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉把“两个维护”作为根本政治责任。一方面紧跟中央步伐，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示要求；另一方面紧扣职能职责，履行政治监督责任，保证“两个维护”在全党贯彻落实。紧紧围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加强监督执纪问责。

二、深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作

中央纪委常委会建立集体学习制度。举办中央纪委委员研讨班和机关局处级党员干部集中轮训。坚决贯彻落实习近平总书记关于要在全党大兴调查研究之风的重要指示精神，中央纪委常委深入基层一线，听实话、察实情。扎实推进党的纪律检查体制改革和国家监察体制改革，加强党对反腐败工作的集中统一领导，构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系，国家监察体制改革取得重大阶段性成果。

三、聚焦全面净化党内政治生态，推进正风反腐实践

深化政治巡视，扎实开展十九届中央第一轮巡视，重点检查维护党中央权威和集中统一领导情况。聚焦党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位的领导干部，重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团、山头主义和宗派主义作祟大搞非组织活动的腐败案件，严肃查处违背党的政治路线、破坏民主集中制、破坏党内政治生态等问题。党的十九大以来，持续保持高压态势，突出执纪审查的政治性，对“七个有之”问题保持高度警觉，严肃查处对党不忠诚老实、阳奉阴违的两面人、两面派。坚持把纪律挺在前面，加强纪法监督，抓早抓小。坚持运用监督执纪“四种形态”，惩前毖后、治病救人。整体把握地区、部门、单位政治生态状况，严把选人用人政治关、廉洁关。

四、以政治建设为统领，努力打造忠诚干净担当的党内“纪律部队”

中央纪委国家监委机关把对党忠诚作为工作的首要政治原则、队伍的首要政治本色、干部的首要政治品质。强化内部监督，健全内控机制，防止发生以案谋私、跑风漏气、执纪违纪问题。对反映机关干部的问题线索认真核查，坚决防止“灯下黑”。

树牢“四个意识” 践行“两个维护”

坚定不移做党中央的坚强前哨和巩固后院

中央办公厅

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中央办公厅以党的政治建设为统领扎实推进机关党的各项建设，牢固树立“四个意识”，坚决践行“两个维护”，着力打造让党中央和习近平总书记放心的坚强前哨和巩固后院。

一、鲜明提出“三个看齐”、“三个表率”，不断强化中办工作的政治生命线。党的十八大后，栗战书同志提出，中办要向党的十八大精神看齐，向以习近平同志为核心的党中央看齐，向习近平总书记对中办工作的重要指示要求看齐，引导全厅党员干部校正思想和行动的基准，把牢坚定正确的政治方向。党的十九大闭幕不久，丁薛祥同志强调，中办的党员干部首先要做到，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，增强维护意识，坚定维护行动，提高维护能力，确保维护效果。5年多来，中办不断强化政治机关属性，在全厅形成了时时处处事事维护核心、任何时候任何情况都在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的浓厚政治氛围。

二、把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事来抓，夯实绝对忠诚的思想根基。党的十九大以来，厅理论学习中心组开展了8次集体学习，对所有局处级干部进行轮训，举办“双周”辅导报告会12场；制定年轻干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想工作方案，厅局两级均成立青年学习小组，组织开展学习实践活动。坚持不懈抓好习近平总书记2014年5月8日视察中办时重要讲话精神的学习贯彻，每年召开座谈会进行学习交流和工作部署，推动总书记关于中办“五个坚持”要求深入人心。

三、全面肃清令计划恶劣影响，着力打造“守纪律、讲规矩”模范机关。坚决落实习近平总书记重要指示批示精神，持续开展全面肃清令计划恶劣影响专项行动，制定出台《中共中央办公厅关于深刻汲取令计划案件教训，确保中办干部队伍绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠的决定》，明确中办党员干部“十条行为底线”……通过一系列扎实有力举措，被令计划破坏的政治生态得以全面重塑。

四、健全党建工作制度机制，进一步严肃党内政治生活。紧密结合中办实际，制定出台一系列制度文件，形成一套符合中央要求、体现中办特点、比较完善规范的党建工作制度体系。深入学习贯彻新形势下党内政治生活的若干准则，厅局领导坚持过双重组织生活、带头讲党课。

几年来加强党的政治建设的实践，有力推动了中办为党中央服务、为地方和部门服务、为人民群众服务的“三服务”事业不断进步。

强化“四个意识” 做到“两个维护”

不断加强新时代机关党的政治建设

中央组织部

习近平总书记在党的十九大报告中明确指出，党的政治建设是党的根本性建设。中央组织部坚持实践实干实效，把强化“四个意识”、做到“两个维护”，作为加强政治建设的主题主线，着力抓好“深入系统学”这个基础、“结合职责做”这个关键、“融入机关文化”这个保障，取得较好成效。

一、抓根本抓基础，把深入推进理论武装作为头等大事，不断强化“四个意识”、做到“两个维护”。一是部务会以上率下“领学”。党的十八大以来，部领导连续多次为机关党员讲党课，部理论学习中心组先后举办学习研讨130余次，50余次扩大到机关全体党员干部。二是机关党委组织指导“督学”。认真组织开展“两学一做”学习教育，推动跨局成立青年读书兴趣小组，把理论学习贯穿各类学习培训之中。三是支部结合职能职责“深学”。各党支部（党总支、党委）定期邀请专家学者作辅导报告，打造了 “学经典·强根基”“双月读书会”等学习品牌。四是党小组互动交流“促学”。充分发挥党小组灵活、机动、便利的优势，及时开展交流互动。五是党员干部积极主动“自学”。

二、抓关键抓具体，把强化“四个意识”、做到“两个维护”体现到组织工作各方面。干部工作中，认真落实习近平总书记关于选拔任用党和人民需要的好干部等重要思想，突出政治标准，注重在新时代激励干部新担当新作为。基层党建工作中，紧扣习近平总书记关于推动基层党组织全面进步全面过硬等重要思想，以提升组织力为重点强化政治功能。人才工作中，全面贯彻习近平总书记关于择天下英才而用之等重要思想，强化政治引领，大力实施“千人计划”“万人计划”，加强人才体制机制改革创新。部机关自身建设中，认真落实习近平总书记 “讲政治、重公道、业务精、作风好”的重要要求，突出政治建部、从严治部，努力打造一支“优秀”而不“优越”的机关干部队伍。

三、抓责任抓长远，把强化“四个意识”、做到“两个维护”融入机关文化融入党员干部血脉。一是压实抓政治建设的政治责任。把是否强化“四个意识”、做到“两个维护”作为述职评议考核的重要内容，着重看局长和党支部书记履职尽责的情况、看局级干部履行“一岗双责”的情况、看处长发挥表率作用的情况。二是持续加强部史部风和优良传统作风教育。推行新入部干部全员学讲部史部风，定期组织党员干部参观部史部风展室，引导大家把“旗帜鲜明讲政治”的组工文化特质传承下去。三是不断完善机关党的政治建设工作机制。充分发挥部机关党委与人事局合署办公的体制优势，探索构建“一个体系、五个机制”，统筹推进机关党的政治建设。

把习近平新时代中国特色社会主义思想

贯穿到办学治校全过程和各方面

中央党校（国家行政学院）

中央党校（国家行政学院）始终把学习研究宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事来抓，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

一、在习近平新时代中国特色社会主义思想学习上科学施教。抓好“关键少数”和重点班次学习培训。党的十八大以来，中央党校按照党中央部署，举办省部级干部“学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神”研讨班、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”专题研讨班，覆盖全部中管干部。面向理论宣传干部新开设学制1年的研修班。

把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级各类班次的核心课程。党的十八大后，主体班次设立“学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神”教学单元，确立“1+4”教学框架。党的十九大后，设立“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”教学单元，确立“1+10+X”教学框架。目前，习近平新时代中国特色社会主义思想的教学内容占理论课教学的50%以上。

二、在习近平新时代中国特色社会主义思想研究上精耕细作。承担马克思主义理论研究和建设工程重大委托项目“习近平治国理政思想研究”，推出几十篇研究文章，出版《以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略》《向党中央看齐》等著作。以习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心名义推出系列研究宣传成果，在中央“四报一刊”发文数量位居前列。

三、在习近平新时代中国特色社会主义思想宣传上密集发声。组织重大选题宣传党的创新理论。主动设置议题和策划选题，发挥《学习时报》重要宣传阵地作用，努力做到“重大节点有声音，重大问题亮观点，重大时段搭平台”。编发学习习近平党的十八大前后重要论述系列文章11篇、“外国政要和媒体眼中的习近平”系列文章16篇；连载“习近平的七年知青岁月”“习近平在正定”等系列采访实录；出版《需要理论且能够产生理论的时代》；在重要时间节点推出“中国共产党的郑重选择”“伟大思想理论因何伟大”等文章。

坚持思想引领 铸牢忠诚之魂

确保外交队伍始终严守政治纪律政治规矩

外交部

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，外交部党委始终把党的政治建设放在首位，为推进新时代中国特色大国外交提供了坚强的政治保障。

一、 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸牢外交队伍忠诚之魂。坚持以习近平外交思想为指引，紧紧围绕“推动建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体”的新时代外交工作总目标，始终从服务核心、维护核心、铸就忠诚的高度来谋划工作、开展工作。深入开展外交“铸魂工程”，践行“忠诚、使命、奉献”的外交人员核心价值观。

二、 坚持把政治纪律和政治规矩贯穿于外交队伍建设全过程各方面。坚定立足部党委班子建设这个首要。部党委牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和对外交工作的集中统一领导，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持“外交大权在党中央”根本原则，带头落实重大问题请示报告制度，坚决做到坚持党的领导不动摇，贯彻党的决策部署不含糊。坚决抓实“关键少数”这个重点。部党委着力强化管党治党压力传导，始终对党员领导干部严格管理，要求对党忠诚老实，做政治上的明白人。坚持部党委书记与新任职司局领导班子成员集体谈话，与部内部属各单位一把手个别谈话。全面开展党建述职评议考核。不断夯实干部队伍这个基础。部党委严把外交人员“入口关”，突出政治标准。坚持正确选人用人导向，认真落实“凡提四必”要求。扎实做好干部个人有关事项报告和查核工作，健全任免全程纪实和责任追究制度。

三、坚持用制度约束保证外交队伍政治纪律和政治规矩落实到位。部党委大力推进制度建设，为政治建设提供有力支撑。制定或修订60多个党内制度性文件，进一步明确党建和思想政治工作责任，抓实问责关键环节，不断提升理论学习中心组学习规范化水平。

扎实做好思想政治工作

为稳妥推进公安机构改革提供坚强保证

公安部

机构改革中，公安部党委要求切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，增强“四个意识”、提升政治站位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决服从党和国家机构改革大局，在中央政法委的统一领导下，强化责任担当、加强组织领导，坚持一手抓改革落实、一手抓队伍管理，扎实做好思想政治工作，积极稳妥推进各项改革，确保改革期间思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

一是始终坚持党的领导。公安部党委成立机构改革领导小组，统一领导公安部机构改革、公安现役部队改革和组建国家移民管理局的工作，要求把毫不动摇地坚持和加强党的绝对领导、全面领导贯穿机构改革全过程，严格按照党中央确定的组织领导体系和工作机制推进改革工作，确保改革始终在党的领导下积极稳妥推进。

二是强化改革宣传教育。组织广大党员干部和现役官兵深入学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神，印发《公安现役部队改革宣传教育提纲》，由部级、局级领导带队到各地和相关警种召开座谈会，把改革的重大意义、政策标准讲清讲透。教育引导党员干部正确对待改革带来的利益调整和个人进退留转，旗帜鲜明地拥护改革、支持改革，自觉主动参与改革。

三是全面掌握思想动态。公安部党委成员分赴新疆、西藏等地边防哨卡开展调研慰问；深入掌握干部、官兵思想动态，倾听诉求、解疑释惑。

四是坚持解决思想问题和解决实际问题相结合。积极回应广大党员干部和现役官兵的现实关切。能解决的，及时帮助解决；暂时无法解决的，耐心做好解释工作；诉求不合理的，加强教育引导。

五是严肃改革纪律。公安部党委制定下发通知，进一步严明改革期间的政治纪律、机构编制和组织人事纪律、财经纪律，对移交单位组织专门力量进行清产核资登记造册，制定规范的交接程序。对改革期间顶风违纪的，要依纪依规严肃处理，决不姑息迁就。

确保党中央政令畅通

打好污染防治攻坚战

生态环境部

党的十八大以来，生态环境部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决扛起生态环境保护政治责任，全面落实从严治党主体责任，奋力推进各项工作。

一、提高政治站位，深入学习贯彻习近平生态文明思想。把习近平生态文明思想作为新时代生态文明建设根本遵循和行动指南。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。查处祁连山生态环境破坏等一批典型案件，开展打击进口废物加工利用行业环境违法行为、“绿盾”自然保护区监督检查和长江经济带地级以上城市饮用水水源地环保执法等专项行动，中央环保督察实现31个省（市、区）全覆盖。

二、深入调查研究，找准生态环境突出问题。深入开展学习贯彻党的十九大精神大动员、大培训、大调研、大讨论、大宣传“五大活动”。组成200余个组蹲点调研，形成315篇调研报告，提出158个解决生态环境突出问题“金点子”。2017年开展京津冀及周边地区“煤改气”“煤改电”专项督查，派出2367人组成839个组，到“2+26”城市25220个村和社区的553万户，驻村入户排查，确保老百姓温暖过冬。

三、强化责任担当，坚决打好污染防治攻坚战。围绕污染物总量减排、生态环境质量提升、生态环境风险管控三类目标，突出大气、水、土壤污染防治三大领域，强化绿色发展、生态保护与修复、完善生态环境治理体系三大基础。目前，打好污染防治攻坚战七场标志性战役及四个专项行动的顶层设计和实施工作推进顺利，并已取得积极进展和成效。

四、全面从严治党，建设生态环境保护铁军。通过“两委书记”述职，“三会一课”交叉检查，“一图一故事”宣传身边典型，出现苗头问题单位召开民主生活会，机构改革期间开展“讲政治、顾大局、守纪律、促改革”教育，五年内实现部内巡视全覆盖，为完成党中央交给的政治任务提供坚强组织保障。

坚持问题导向 严肃党内政治生活

着力推进政治建设具体化有形化制度化

交通运输部

交通运输部党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建设作为根本性建设，出台了一系列制度，扎实推进政治建设具体化有形化制度化。

一是建立支部组织生活日制度。制定《党支部组织生活日暂行规定》，明确每月固定组织生活日，突出政治教育，由各支部统筹开展“三会一课”、主题党日、主题联学等。统一印发支部、党小组和党员手册记录考勤，上传党建管理系统展示交流，定期督导检查，推动“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度落地见效，有力促进支部生活常态化制度化。

二是建立“七一”党性分析制度。出台《关于建立党组织领导班子及党员领导干部定期党性分析机制的意见》，明确党性分析内容、方式和结果运用等。每年“七一”开展专题党性分析，部党组带头、全系统党员干部对照党章，围绕践行“四个合格”、破解“四不问题”、“新时代新担当新作为”等主题，找差距、挖根源、明方向。

三是建立民主生活会整改落实季度督查通报制度。制定《党员领导干部民主生活会整改落实工作暂行办法》，明确责任主体、组织实施和考核监督等。每季度专项督查，通报结果，推进落实。实行整改任务、措施和责任清单制，建立台账，销号管理。

四是建立反思违纪违法案件教训专题民主生活会制度。制定《开展典型案件警示教育暂行办法》，明确每年定期召开警示教育视频会议，约谈被通报党员领导干部所在单位领导班子，督促召开专题民主生活会，查摆落实“两个责任”问题，限期整改、逐级上报。

五是建立基层党建工作常态化考核督导机制。出台《直属机关基层党建工作考核暂行办法》，明确开展年度考核，分类评分、综合考评、逐一反馈，约谈排名靠后党组织负责人。制定《加强新形势下党的督促检查工作实施办法》，确立部党组领导、职能部门综合协调、各单位分级负责的督查体系和部党组领导带队约谈、直属机关党委常委带队督导等“下沉一级”“深督一层”督导机制。

责任编辑：桂强