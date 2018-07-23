解放军“远海长航”机舰绕台 台军东移导弹应对

原标题：解放军“远海长航”机舰绕台，台军东移“爱国者”导弹应对

[环球时报驻台北特约记者 余潞]面对解放军“远海长航”机舰绕台，台军将原本部署在西部的“爱国者”导弹移防东部，担负空防任务。

据《联合晚报》22日报道，台军过去采购“爱国者—3”，强调优先部署大台北中枢地区，兵力进驻安坑、南港和万里3处，形成“反导弹防御弧线”；但大陆实施“远海长航”战机绕飞东部后，万里阵地去年起被取消部署，并从中南部导弹连抽调兵力移防东部，进驻花莲和台东机场周边。报道同时透露，台军已在花莲、台东机场周边建设导弹阵地，目前部署在台东志航基地内的“爱国者”导弹连是采取“爱国者—3”与原“爱国者—2”型性能提升至3型的导弹“混合部署”，朝东岸外海以扇形方式放列，专门对付在东部外海绕台的战机与战舰。自由电子报22日则透露，“爱国者”进驻东部只是战备应急措施，未来东部仍规划以部署“天弓—3”与“天剑—2”导弹为主。

目前，台湾“爱国者—3”防空导弹有新北市安坑、台北市南港两处阵地，新北市万里阵地成为空置营区；台中有太平、清泉岗机场与嘉义水上机场；南部有台南新化、高雄拷潭、屏东机场；东部为花莲与台东机场。这十处阵地有5处紧邻机场，台军均采取“就地部署”方式，少数前推至机场内的发射车也是在机场内隐蔽。

联合新闻网称，“爱国者—3”导弹系统是美军现役、最新型战备，也是全球唯一具有实战经验的反导系统，其拦截导弹命中率高达九成。有台军高级将领称，台军全面落实“不对称作战”是认识到资源有限，无法与解放军进行消耗战，因此所有资源都必须用在刀刃上。他称，“爱国者—3”与“天弓—3”虽具备截击敌人弹道导弹的能力，但成本极高，无法将所有敌方可能攻击的设施都列入防护；现阶段最优先需要保障者是台湾机场等军事设施，尽可能在对方导弹攻击下减少伤害，确保各型战机能顺利升空。

不过有分析称，台军“爱国者”是以“轮流”方式进驻东部的两处导弹阵地，兵力紧缺情况可见一斑，同时在东西两线作战对台军来说相当困难。

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