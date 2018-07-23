唯一“百白破”生产者也有问题 销售人员被曝行贿

原标题：唯一“百白破”生产者也有问题 价效不合格 销售人员被曝行贿

医生正给5个月大的孩子接种百白破疫苗（资料图）。

南方周末消息，全国“百白破”产量不足， 目前的唯一生产者也出现价效不合格问题。

武汉生物所40万支不合格疫苗销往重庆和河北。

7月22日，李克强总理就疫苗事件作出彻查批示：此次疫苗事件突破人的道德底线，必须给全国人民一个明明白白的交代。

此前几天，国家食药监局公告说长春长生生物生产的狂犬病疫苗造假。随后，吉林省食药监局又宣布对去年11月份发现的长春生物的疫苗造假事件进行处罚，公告说，长春生物生产的一批约25万支百白破疫苗效价指标不合格。这批疫苗已经全部销往山东。

疫苗出现问题后，长春长生已停止生产“百白破”。

7月22日，烟台疾控中心在组织孩子补种的公告中称， 目前国内只有武汉生物制品所有限公司（简称武汉生物所）一家生产，供应全国，产量严重不足，国家正在积极调度，“一旦补种百白破疫苗到货，我们立即补种。”

但是，南方周末记者发现，武汉生物所生产的百白破疫苗也有问题，且不合格的数量更多。根据原国家食药监总局2017年11月的通报，除了长春长生的25万余份疫苗效价指标不合格外，由武汉生物制品研究所有限责任公司生产的40万余支白百破疫苗的效价指标也不合格，“按劣药论处”。

信息显示，武汉生物所生产上述不合格批次疫苗共计400520支，被销往重庆和河北。其中销往重庆市疾病预防控制中心190520支，销往河北省疾病预防控制中心210000支。

在7月吉林省药监局对长春长生宣布进行处罚前，今年5月，武汉市食药局已宣布对武汉生物所生产的这批不合格疫苗进行处罚，该局的行政处罚决定书显示，5月29日，武汉市食药局以生产销售劣药对该公司进行了行政处罚，处以没收违法所得、罚款。

武汉生物所官网介绍，该公司隶属于国务院国资委主管的中国医药集团总公司下属的中国生物技术股份有限公司，总资产15亿元，兼为中南地区免疫规划指导中心，承担国家指令性免疫规划疫苗的研制生产任务。该公司拥有年产7500万剂量吸附无细胞百白破联合疫苗生产基地，每年生产30多个品种及100多个规格近2亿剂量的产品。产品销售达30个省市自治区，3个产品出口埃及和东南亚等国家。

该公司销售人员也曾多次为销售疫苗向地方疾控中心工作人员行贿。

安徽省亳州市中级人民法院的刑事裁定书显示，2008年8月9日，武汉生物所安徽办事处的市场推广员王某为顺利开展疫苗销售业务，曾向时任利辛县疾病预防控制中心主任李传涛行贿1万元。一年后，李传涛又以借款为名，再次向王某索贿3万元。

2018年1月，蚌埠市蚌山区人民检察院指控，武汉生物所的销售代理程立鹏曾多次向时任蚌埠市预防控制中心行政科科长郭伟行贿。2015年6月，二人约定蚌埠疾控中心每采购一支武汉生物狂犬免疫球蛋白，由程立鹏给予郭伟35元回扣，郭伟先后四次收受程立鹏给予的回扣共计91000元。2016年1月25日，程立鹏为感谢郭伟在采购疫苗方面对其提供的帮助，还从网上购买了一部价值1409元的小米4手机赠与郭伟。

重庆市卫生计生委公开 信箱网站显示，百白破问题疫苗事件发生后，截至2018年7月，已有多名接种过武汉生物所生产的不合格疫苗的儿童家长反映，重庆市至今尚未开展后续疫苗接种措施。

重庆市卫生计生委对此回应称，“按照国家统一部署，我市将对接种了不合格百白破疫苗的儿童进行补种。经过组织专家讨论，已完成补种工作的技术方案进行了全市培训。目前正在进一步完善相关准备工作，将和涉及的山东、河北两省同步开展。”

原标题：南方周末

责任编辑：吴金明