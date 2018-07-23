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今年上半年广东处分7299人：75人为厅级干部

今年上半年广东处分7299人：75人为厅级干部
2018年07月23日 07:55 大洋网-广州日报
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　　原标题：上半年广东75名厅官受处分

　　广州日报讯 （全媒体记者汤南 通讯员粤纪宣）今年上半年，全省纪检监察机关共接受信访举报3.98万件次，立案1.4万件，处分7299人（其中党纪处分6642人）。其中，广东有75名厅级干部受到处分。昨晚，广东省纪委监委通报今年上半年全省纪检监察机关监督检查、审查调查情况。

　　2018年上半年，全省纪检监察机关共接受信访举报3.98万件次，处置问题线索2.4万件，谈话函询1872件次，立案1.4万件，处分7299人（其中党纪处分6642人）。其中，处分厅级干部75人，处级干部440人，科级干部1242人，一般干部1102人，农村、企业人员等其他人员4440人。

　　据通报，2018年上半年，全省纪检监察机关运用监督执纪“四种形态”处理17315人次。其中，第一种形态9788人次，占“四种形态”处理总人次的56.5%；第二种形态4891人次，占28.3%；第三种形态1596人次，占9.2%；第四种形态1040人次，占6.0%。

责任编辑：张申

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