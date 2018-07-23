原标题：江西省疾控中心：全省未采购长生涉事批次疫苗
江西省未采购涉事批次疫苗
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7月15日国家药品监督管理局发布通告，在对长春长生生物科技有限责任公司开展飞行检查时，发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。江西省未采购涉事批次疫苗。
2017年11月3日国家食品药品监管总局公布了在药品抽样检验中检出长春长生生物科技有限责任公司生产的批号201605014-01的百白破疫苗效价指标不符合标准规定。经核实，江西省未采购该公司生产的该批次百白破疫苗。
来源：江西疾控
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