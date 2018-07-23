[长生生物拟披露重大事项 今日临时停牌]深交所公告称，长生生物科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长生生物，证券代码：002680）于2018年7月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

责任编辑：吴金明