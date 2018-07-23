河北安排疫苗补种：共14万多人使用了不合格疫苗

原标题：河北安排百白破疫苗补种：共143941人使用了不合格疫苗

针对武汉生物制品研究所有限责任公司生产的效价不合格的吸附无细胞百白破联合疫苗销往河北省的情况，经认真核查，流向石家庄、廊坊和定州三市，共有143941人使用了不合格疫苗。百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果，但对人体安全性没有影响。经预防接种异常反应监测系统监测，未发现疑似预防接种异常反应异常波动。

为保证接种过不合格百白破疫苗儿童的身体健康，河北省使用合格的百白破疫苗按照国家规定的免疫程序，开展后续剂次百白破疫苗的常规接种。同时按照国家、省卫生计生委和食品药品监管局安排部署，经省疾控中心与疫苗企业多次沟通协调，形成了补种实施方案，该企业近日将向河北省提供用于补种的百白破疫苗和接种用的注射器，疫苗和注射器到位后，即迅速开展补种工作。

来源：河北省疾控中心网站

责任编辑：吴金明