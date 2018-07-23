"砂霸""软问责多硬问责少" 巡视反馈用了哪些新词

原标题：“提篮子”“砂霸”“软问责多、硬问责少” 巡视反馈用了哪些新词

7月22日，中央纪委国家监委网站公布了十九届中央第一轮巡视对14个省区（含10个副省级城市）的反馈情况。梳理巡视反馈意见可以发现，巡视反馈不是你好我好，而是着力发现问题，在点到一些被巡视地区问题时，报告开门见山、一针见血，不少反映全面从严治党动向的词汇，给人留下了深刻印象。

[新官不理旧账]

在给贵州、四川、湖南等多个地方省委的反馈意见中，中央巡视组反复提及，对上次整改落实不到位和这次巡视新发现的问题，省委书记要直接抓、抓具体、抓到底，要一体整改，决不能“新官不理旧账”。

要求：各被巡视地区省委要坚决扛起整改主体责任，专题研究上次巡视整改未到位的问题和这次巡视指出的问题。省委书记对巡视整改负总责，坚决履行第一责任人职责，直接抓、抓具体、抓到底，新账旧账一起理，确保落实落细落地，以抓好整改体现对党的忠诚。领导干部要主动认领责任，带头落实整改，该谁整改的就由谁整改，该谁负责的就由谁负责，决不允许层层推责卸责，决不能让问题“击鼓传花”。

[“软”问责多、“硬”问责少]

在给山东省委的反馈意见中，中央第七巡视组指出，全面从严治党“两个责任”落实不够有力，“软”问责多、“硬”问责少。

要求：被巡视单位党委要严格执行党的纪律，真管真严、敢管敢严、常管常严；坚持有腐必惩、有贪必肃，加大监督执纪问责力度，始终保持惩治腐败高压态势。省委对全省巡视整改落实工作负总责，成立巡视整改工作领导小组，落实巡视整改主体责任，细化整改措施，制定分工方案，强化督察问责，健全长效机制，确保巡视整改取得实实在在的效果。

[虚假飘浮]

中央第一巡视组在对河南省委的反馈意见中指出，全面从严治党主体责任落实不够有力，违反中央八项规定精神问题明目张胆与隐形变异并存，有的干部作风虚假飘浮。

要求：被巡视单位要严格落实中央八项规定和实施细则精神，坚决查处顶风违纪行为，加大通报曝光力度。持之以恒纠正“四风”，切实纠正官僚主义、形式主义等问题，坚决杜绝“虚假飘浮”现象，坚决防止“四风”问题反弹回潮。对于“虚假飘浮”现象，要在监督执纪问责持续发力，发现一起查处一起。

[花架子]

“项目建设等重点领域存在腐败风险，有的领导干部存在脱离实际、搞‘花架子’等不正确政绩观，有的领域存在乱作为问题”，中央第四巡视组在对贵州省委的反馈意见中指出。

要求：各级党员领导干部要树立正确政绩观，多做打基础、利长远的事，不搞脱离实际的盲目攀比，不搞劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”，求真务实，真抓实干，勇于担当，真正做到对历史和人民负责。

[提篮子]

中央第八巡视组在对湖南省委的反馈意见中提到，要严肃查处领导干部及亲属插手工程项目、内外勾结“提篮子”以及教育、科研、金融等领域的腐败问题。

要求：“提篮子”，湖南方言，湖南话里，把“空手套白狼”的中间商形象地称为“提篮子的”，中间商层层“扒皮”势必导致工程质量存在问题。被巡视单位党委要以巡视整改为推动，持之以恒纠“四风”转作风，加大对领导干部及亲属插手工程项目、内外勾结“提篮子”以及教育、科研、金融等领域的腐败问题的查处力度，将巡视巡察利剑直插基层。

[借手取财]

中央第十二巡视组在对广东省委的反馈意见中指出，要严肃查处“借手取财”“期权回报”等腐败问题。

要求：各巡视单位党委要坚决破除“圈子文化”，严厉整治官商勾结，规范政商交往行为，构建亲清新型政商关系，对领导干部而言，“亲”就是坦荡真诚同民营企业接触交往，帮助解决实际困难，“清”就是清白纯洁，不搞权钱交易。

[“菜霸”“砂霸”“运霸”]

中央第十二巡视组在对海南省委的反馈意见中指出，要切实解决侵害群众利益的“菜霸”“砂霸”“运霸”问题，深挖背后“保护伞”。

要求：“菜霸”“砂霸”“运霸”等问题严重破坏经济发展、侵犯群众利益、影响社会稳定。被巡视单位要牢固树立以人民为中心的发展思想，下大力气整治群众反映强烈的问题，精心组织，周密部署，狠抓落实，抓出实效，打出声威。不仅严查黑恶势力，还要深挖黑恶势力背后的“保护伞”，积极回应人民群众新期待，切实提升人民群众的安全感和满意度。

[歇脚松气换挡]

中央第十五巡视组在对山西省委的反馈意见中指出，要保持惩治腐败的高压态势，加大查处违纪违法行为力度，坚决纠正“歇脚松气换挡”思想。

要求：在中国特色社会主义新时代，完成伟大事业必须靠党的领导，党一定要有新气象新作为。“歇脚松气换挡”思想坚决要不得。各级党组织要以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，不断强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，始终保持坚如磐石的决心，始终保持永远在路上的坚韧和执着，将反腐败斗争进行到底。

责任编辑：张建利