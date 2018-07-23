天津引才新政60天：楼盘发买房可送户口广告被罚

原标题：天津引才新政60天：楼盘发“买房可送天津户口”广告被处罚

在武清买个房，做一个“睡在武清，梦在北京”的人。对于“北漂”一族来说，天津引才新政似乎使梦想照进了现实。

在百度搜索“天津落户”，排在前面的几条几乎都被各中介机构投放的指导落户广告占领，神奇的是，搜索后的一两天，你可能会不断接到来自各个机构的询问电话，美其名曰“我们是随机打的电话”。

仅仅一个电话，便抓住了北漂的心，于是有人匆匆忙忙坐上了高铁，嘴里不忘喊着：“走，到天津落户去！”

预交完办理落户的定金，当然要顺路去看看房。着急排卡的、催着验资的、偷偷买“房票”的、买二手房被骗的，形形色色的购房者和或白或黑的中介夹杂在一起，让想要买房的北漂们深感无助。

天津引才新政出台两月，对楼市产生了怎样的影响？七部委下发通知开展治理房地产市场乱象专项行动，武清的房地产市场状况如何？记者带着这些问题到武清进行了调查走访。

新房房源稀缺二手房存在高风险

7月18日，北京南站开往武清的高铁上，计划在武清买房的李先生向记者表示：“武清新房很少，好多人都买了二手房。

出发20多分钟后，记者随同李先生在武清高铁站见到了他提前约好的链家经纪人张华（化名）。张华表示：“天津引才新政出台后，房子都卖得差不多了，高铁站附近好一点的项目就剩下世茂和金科这两个在排卡，远一点的还有一两个。”

据张华透露，前几天距离武清高铁站约5公里的世茂国风雅颂18000元/平方米的报价没有通过政府审批，目前正在下调价格，按照其售楼处工作人员所说，预计开盘后价格在16000元/平方米上下。后经记者了解，紧邻该项目的金科博翠湾在价格上也会同世茂基本持平，而且博翠湾的销售人员告诉记者，截至目前，排卡并且完成验资的已经超过了200人，房子是不愁卖的。

有业内人士告诉记者，在武清买房，对于北漂来说，到达北京的交通便利性是必须要考虑的因素，其选房目标范围非常集中，加之目前能够开盘的新盘极少，基本都处于无房可卖的状态。

在武清高铁站，记者随机采访了几名购房者，虽然二手房价格要比新房高出几千块钱，但不少人表示愿意优先考虑可以拎包入住的二手房，特别是高铁站附近房龄较短的几个项目。值得注意的是，购买二手房的购房者中有一部分是出于担心被政府清理集体户。

据张华讲，不久之前有客户购买二手房，房东见房价上涨私自撕毁协议，并不退还17万的订金，而当时所找的“黑中介”不仅不退还中介费还多方推诿，不做中间协商。后经该客户多方努力，终于要回了部分订金，但白白损失了好几万。这位客户的遭遇不是个例，按照他的说法，仅最近一个月，就有五六名购房者在二手房碰壁之后找他来买新房。

“只要取消电商，就能打击黑中介公司和违规的中介行为。”合硕机构首席分析师郭毅向记者表示，对于购房者来说，没有办法去识别黑中介，也很难找到有效的维权途径。

上述业内人士向记者表示：“对北漂来说，如果天津购房落户是刚需，建议及早看房，这波上涨行情预计还会有一段持续期。但如果还未落户或尚在申请期，反倒不必过于着急，等这波行情尘埃落定，房价企稳之后再入市不迟。”

按照7月18日天津市政府新闻发布会消息，上半年，天津房地产开发投资同比增长9.1%。商品房销售面积582.40万平方米，下降27.3%，降幅比一季度收窄31.4个百分点。实现销售额942.79亿元，下降27.5%，比一季度收窄27.3个百分点。截至6月末，全市商品房待售面积下降10.1%。

黑中介：我们是专业办户口的

张华说，目前参与世茂和金科排卡的一部分是本地改善型客户，另一部分则是之前落户天津的北漂一族。于是落户后买不上新房却担心被清理集体户的人盯上了二手房，然而在这些落户的人里面，又有多少是符合要求通过正规途径进来的呢？

“我们是专门办户口的，您就是个‘小白人’，只要有钱我们也能给您办成。”一家自称是“天津户吉商务信息咨询有限公司”的工作人员在记者表达了落户武清意向时表示，只要落户者交完钱，就能把社保、高级技工证书、工作单位等相关证明材料准备齐全，保证是真的！而且该公司在官方有关系，资格审查的时候一定能过关。

随后记者又向另一家名为“天津学邦教育”的机构打去电话咨询落户事宜，工作人员也表示符不符合要求不重要，只要有钱办理落户就没问题。

按照上述两家中介机构的说法，学历不同收费不同，以学历为统招专科为例，第一家费用为6.5万元，第二家为3万元，但是办理周期均为3个月，所需材料也基本为身份证、户口本、毕业证书。在办理时签订合同，缴纳押金，办不成退还押金。

“这些中介平时很小心，微信发完消息不到一分钟就撤回，一点证据不留。”一位知情人士告诉记者，如果遇到“靠谱”的中介，确实能落户成功，但是也有很多机构，收完钱人都找不到。厉害一点的中介和开发商、派出所都有很硬的关系，而且现在他们都劝说客户办理完户口抓紧买二手房落户，省得户口被清理出去。

记者在各个贴吧论坛搜索了一下，发现自“海河英才计划”开始后，通过各种渠道落户天津却落入“黑中介陷阱”的人不在少数，少则损失两三万，多则七八万。

值得注意的是，按照之前记者在环京地区调查的情况来看，除天津以外，固安、涿州等环京区县也充斥着各类教育机构、咨询机构的落户广告，更有甚者直接在朋友圈打出了“X万元落户XX，正规机构办理，官方渠道，稳定靠谱”。

“中国房地产中介市场，机构繁杂，从业人员多，就业门槛低，加上企业人员多数是没有经过正规培训，没有考核上岗，高素质人才匮乏，所以房地产专业水平低，服务效果差。非法机构的黑中介，则是无制度、无管理的草台班子。”中国豪宅研究院院长朱晓红向记者表示，拥有好的制度、好的机构、好的人才才能够做好中介服务。打击坑蒙拐骗，不只是工商部门单打独斗，房管、公安等部门也要参与进来。

他还说：“违规落户，实际是帮作假、瞎承诺。违规落户一旦追究起来，不仅房产证拿不到，甚至会被退房及罚款。”

市场监管任重道远

针对楼市违法违规行为，6月中下旬，武清区对境内在售、近期预售的31家楼盘明码标价开展了专项检查。检查内容涉及容积率、绿化率、车位配比率等相关信息的公示和《前期物业合同》等必要文件的公示情况。

另据《天津政法报》报道，一个多月前，天津港公安局人口管理支队查处了一起违规落户案件，当事人孙某通过某中介机构的暗箱操作，造假“与天津某商贸公司签署了劳动合同，社保已经缴纳了一个月”的证明材料，办理落户时因神情紧张被民警识破。随后，天津港公安局分别以涉嫌买卖证明文件，对中介魏某和孙某予以行政拘留5日、10日的处罚。参与审查此案的北京道派出所副所长赵国营表示，这是天津港公安局查获的唯一一起“黑中介落户案件”。

同样在上个月，天津市、区两级房管部门对6家房地产开发企业违规经营行为进行了严肃处理，其中就有项目在销售活动中发布“买房可送天津户口”违规广告宣传，未取得销售许可证销售房屋，委托未备案中介机构代理销售，哄抬房价等多项违法违规行为。

上述知情人士透露，虽然政策呈高压态势，但所谓“上有政策，下有对策”，除了违规落户等，天津房票已经卷土重来，而且部分项目存在捆绑车位精装修。

按照他的说法，部分开发商表示房屋已经售罄，但购房者仍然可以在某些中介手中花费几万元买到房票。双方保密工作做得很好，二者之间看似一点联系没有，但实际上却暗藏玄机。前几天被查封的武清亚泰澜公馆就是因为这个原因。

随后记者以咨询名义致电武清区行政审批服务中心，工作人员表示人才引进正在按照政策严格执行，相比于环京其他地区，天津落户容易一些。在此之前记者5次致电天津市人力资源社会保障电话咨询服务中心，接通人工坐席后均显示前方排队咨询的人数为十几人。

离开武清之前，记者登门向武清区房管局表达了采访意向，但对方工作人员明确表示：“从来不接受采访。”

来源：本文图片 中国房地产报

责任编辑：吴金明