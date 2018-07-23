长生生物：因涉嫌违法违规被立案调查 下午复牌

原标题：长生生物：因涉嫌信披违法违规被立案调查 下午复牌
[长生生物：因涉嫌信披违法违规被立案调查 下午复牌]长生生物公告称，收到证监会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，被立案调查；公司股票将于7月23日下午开市起复牌；公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。
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