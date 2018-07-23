台媒：台当局玩文字游戏 称重视防务其实征不到兵

原标题：台媒：台当局玩文字游戏 嘴上说重视防务其实征不到兵

[环球网综合报道]台当局领导人蔡英文上台前曾强调重视防务，但两年来当局的预算却没有明显增加。有台媒认为，当局防务部门甚至“行政院”都玩弄了文字游戏。

据台湾《联合报》7月23日报道，与被批评不重视防务支出的前领导人马英九相比，蔡英文上台2年被批评没有明显改善。因此蔡曾透露，未来防务预算将有至少2%的年增长。

蔡英文上台后防务预算增长不明显（图片来源：台湾《中国时报》）

目前蔡当局2019年度的预算正在“行政院”筹编，据台媒透露，约为新台币3349亿元（1新台币约合0.22人民币，下同），比2018年预算3278亿元增长2.17%，符合蔡英文政策承诺。

但报道质疑，当局在玩弄文字游戏。

真正增幅不到0.8%

以2018年预算为例，台当局各部会预算每年由“行政院”编列的数字为“核赋预算”，即3278亿元。但该数字还要送到立法机构审议删减，最后通过的数字才是次年该部会真正可以用钱，称为“法定预算”，2018年经增加45亿元后改为3323亿元。

以此计算，2019年度台湾防务部门核赋预算数字3349亿元，相比3323亿元只增加了26亿元，增幅只有0.78%，并非2.17%，即便算上2018年各种预算删减，2019年的增幅仍然不到一个百分点。

防务部门为长官掩护

台当局“行政院长”赖清德为筹措加薪，所用经费约200亿元，由各部会原先核赋预算中删减。其中防务部门“贡献”39亿元，包括“军事投资”、“作业维持”、“人员维持”。然而台湾人员维持费始终偏高，并且挪东墙补西墙使作业维持与军事投资比例偏低的问题更严重。

赖清德现任台当局行政部门领导人（图片来源：台湾《自由时报》）

更有甚者，台防务部门还曾表示，虽然预算被调降39亿元，但依然能分配到上述45亿元加薪额度，因此所获预算“总额已实质增加”。报道认为这是所谓“苦心孤谊为长官掩饰解释”。

募兵断崖 台军粉饰太平

台军“总员额”包括受训、学生、临时职务的“维持员额”，以及单位编制人数总和“编制员额”。台防务部门早期宣称总员额215，000人，扣除19，000名维持员额，编制员额196，000人。在编制员额中，维持90%编现比才能有效保持战力，因此现役人员至少需要176，400人，防务部门长期都强调，募兵达到此数字就够。

台军存在装备老旧等问题（图片来源：台湾《中国时报》）

然而实际成绩如何？台防务部门曾长期不愿透露，直到2018年3月才披露：2017年台军志愿役人数为146，785人，编现比为78.1%。而这一数据也疑有“灌水”，因此报道认为，台军不仅“钱不够”，而且“人不够”，台防务部门面对这一危机同样采取粉饰太平的态度。

专家：高层视而不见 防务部门轻描淡写

报道援引“国家政策基金会”高级助理研究员揭仲表示：台军推动募兵制导致防务预算中的人员维持费逐年攀升，但是预算总额无法同步增长，“既患寡，又患不均”。

更糟的是，战斗部队未来可能面临“人员不足、装备老旧、妥善率低”恶性循环。他认为，除了当局高层对种种问题视而不见，防务部门对相关问题“轻描淡写”，恐怕也难脱责任。

责任编辑：柳龙龙