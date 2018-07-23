原标题：中国拒收“洋垃圾”让日本废塑料无处可去

据日经中文网7月23日报道，中国自2017年底停止进口废塑料，此举对日本的影响正在扩大。废塑料出口相关从业者陷入破产，佳能等企业被迫调整将废塑料作为有价物出售时的买家。废塑料如果妥善利用就能成为资源，但日本没有能力将此前由中国吸纳的部分进行再利用，如今只能填埋和焚烧。

中国政府2017年7月通知世界贸易组织（WTO），部分停止废塑料和废纸等的进口，进入2018年后实际停止。中国2016年进口了约730万吨废塑料，占全球出口量的一半以上。来自日本的进口量（含经由香港进口的部分）达到约130万吨，超过日本废塑料出口的8成。

中国此前通过手工作业分拣各种塑料，高温熔化后制成杂货和日用品。但是，再利用过程中造成的水污染和大气污染成为问题，于是中国禁止了进口。结果，全世界的废塑料失去了去处。

首先，出口废塑料的日本企业陷入困境。荣盛株式会社3月在福冈地方法院申请了破产程序。东京商工调查（Tokyo Shoko Research）的信息部长原田三宽表示，“（日本）国内（废塑料）出口从业者倒闭和停业的情况或将不断出现”。

此外，此前将废塑料从日本运往中国，加工为颗粒后销售给当地企业，但目前已无法展开业务。该公司位于上海的加工工厂失去用武之地，将在2018年年内关闭。如果在日本加工为颗粒，则可以向中国出口，因此该公司将在茨城县笠间市工厂投入数亿日元，提高月产能。8月还将在千叶县新建废塑料粉碎处理工厂。

产生废塑料企业也被迫作出应对，佳能已无法将废塑料作为有价物出售给中国企业。因此，该公司将在日本国内进行焚烧处理。此外，佳能相关负责人表示，目前要“寻找日本（从事废塑料等再利用的）再利用企业，希望其全部接收”。

责任编辑：吴金明