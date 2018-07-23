北京密云多处道路被冲毁直升机救援 172人脱险

原标题：北京密云暴雨直升机参与救援 172名居民脱险

7月23日，北京密云因近日强降雨黄裕口村道路多处被冲毁，村内多名群众被困。警方调派警用直升机，共起降12架次，消防调动24车367名消防官兵。北京市市公安局出动近600名警力，消防官兵担架抬出42人。连续14余小时救援后，172名被困居民安全脱险，最大的是87岁的老人，最小的是一名2个月大的婴儿。

责任编辑：张申