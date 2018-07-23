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国航一乘客突发疾病迎面倒地 机组深夜紧急返航

国航一乘客突发疾病迎面倒地 机组深夜紧急返航
2018年07月23日 12:37 新京报
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　　原标题：国航一乘客突发疾病迎面倒地 机组深夜紧急返航

　　7月22日，北京至呼和浩特CA8395次航班上，一名男性乘客突然昏倒在机舱内。据目击者介绍，看到该名男子在走廊中突然迎面倒地，5分钟后机组广播称，决定由于离呼和浩特路程较远，返航首都机场。急救后该乘客意识恢复清醒，机组人员通过其手机试图联系其亲属。据悉该次航班于23日凌晨，再次飞往呼和浩特机场。

责任编辑：张申

国航机组返航
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