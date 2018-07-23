这名干部复出又被双开 曾被斥“不能自己拿包？”

原标题：违纪被免后又复出，湖北这位正县级干部还是被“双开”

7月20日，湖北省纪委监委网站原引黄石市纪委监委消息：黄石市交通运输局正县级干部、阳新县委原书记童金波被开除党籍和公职。

童金波（资料图）

以下为通报全文

经黄石市委批准，黄石市纪委监委对黄石市交通运输局正县级干部、阳新县委原书记童金波严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，童金波违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；利用职务便利，收受他人财物，为他人谋取利益，涉嫌受贿犯罪；违法处理公务，致使国家利益遭受重大损失，涉嫌滥用职权犯罪。

童金波身为党员领导干部，严重违反党的纪律和国家法律法规，并涉嫌职务犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，情节严重，应予严肃处理。根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《公职人员政务处分暂行规定》等有关规定，经黄石市纪委监委研究并报黄石市委批准，决定给予童金波开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌职务犯罪问题移送黄石市检察院依法审查、提起公诉。

湖北日报微信（ID：hubeiribao181）梳理发现，早在2016年5月，童金波就曾因迟报一起较大瓦斯爆炸事故，违反组织纪律被免职。

2014年6月，他曾因被下级炮轰而引发广泛关注。对方火辣地说：“上主席台前，提包别人拿，茶杯别人端。难道你就不能自己拿一拿？”

被免职：较大瓦斯事故迟报76小时

公开资料显示，出生于1967年12月的童金波，系湖北团风人。毕业后先是冶钢当技术员，8年后升为连轧厂厂长。

2000年后，此人迈入仕途，历任区长助理、大冶市（县级市）副市长、市委常委、市委副书记等职。2011年2月，童金波来到阳新，共待了5年——2年县长、3年县委书记。

2016年4月15日10时，阳新县洋港镇非法小煤窑“协泰井”发生一起瓦斯爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失249万元。经调查认定，该事故是一起严重生产安全责任事故。

时任县委书记童金波接到报告后，指示待事故情况查明后再上报，致事故迟报76小时，涉嫌违反组织纪律。次月，童金波被免去县委书记职务，并接受黄石市纪委立案调查。此外，县长、副县长等也被处分。

童金波（资料图）

官方于2016年9月通报称，共有20名党员干部受处理，其中1人被公安机关逮捕，5人涉玩忽职守罪被立案侦查，14人受处理。此外，包括矿主在内的3名承包人被公安机关采取强制措施。

被免职半年后，童金波复出，改任黄石市交通运输局党组副书记、副局长，任职期间多次主持会议并发表讲话。比如在2017年4月，黄石市交通运输系统廉政工作会召开，他对此提出3点意见。

在讲话中，他表示，对工作不力、失措不实、弄虚作假的，或者该发现的问题未发现的，发现问题线索隐瞒不报的，报而不查，查而不力的，一经查实严格按照有关规定进行责任追究，“各单位要坚持真问责，敢问责，敢于‘开刀问斩’”。

不成想，仅过半年多之后，他自己反而因不干净被“开刀问斩”。

被面斥：你就不能自己拿包、茶杯？

实际上，童金波至少3次引发舆论广泛关注。除了上文所提到的迟报免职、落马被查，早在2014年就因被指派头大，连包、茶杯都是别人帮拿，而遭到下级批评。

《湖北日报》披露，2014年6月，阳新县委常委班子举行专题民主生活会。“你对县里一些长期积累的遗留问题、相对复杂的突出矛盾，处理起来有思想顾虑，不愿意触及深层次矛盾，怕影响自己的进步。”时任县长率先向县委书记童金波开炮。

童金波（资料图）

政法委书记也向童金波火辣开炮：“上主席台前，提包别人拿，茶杯别人端，你知道会场底下的干部怎么看？难道你就不能自己拿一拿？”

一个月后，阳新县又一次会议举行。据媒体报道，此时童金波自己拎着包坐到座位上，会议结束，自己收拾好会议资料离开会场。

“平时不知不觉，同事们提出来后，我当即认识到这不是生活‘小事’，反思根源，还是官僚主义作祟。”童金波告诉记者，“以前当一般干部的时候，提包、水杯都是自己随身携带的，当了书记，有人代劳‘小事’，自己也就放松了要求。”

他还自称，民主生活会一个月来，已经养成习惯，出门手上自己不拿点东西，还觉得不自在。

来源：黄石市纪委监委、观海解局

责任编辑：张申