中国上市公司协会:强烈谴责长生生物疫苗违法行为

原标题：中国上市公司协会：强烈谴责长生生物疫苗违法违规行为
中国上市公司协会发文称，近日，中国上市公司协会关注到国家药监局通告以及吉林省食药监局对长春长生的行政处罚决定书，长春长生是上市公司长生生物的子公司，中国上市公司协会对此次疫苗事件予以高度关注。长春长生在生产经营过程中违反国家药品生产规定，将不合格疫苗产品流向市场，突破人的道德底线，造成恶劣影响，对此我们予以强烈谴责。
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