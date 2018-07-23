美国前国防部长卡特访台 台当局：欢迎长期友人

原标题：美国前国防部长卡特今日访台 台当局：诚挚欢迎

[观察者网 综合报道]据台湾“外交部”网站7月23日消息，美国前国防部长卡特（Ash Carter）应台当局邀请，于7月23日至24日访台。卡特在台停留期间将出席7月24日在台北举办的“凯达格兰论坛：2018亚太安全对话”，担任专题演讲贵宾，并将拜会台当局负责人，就台美关系、区域经贸及亚太局势等议题交换意见。台“外交部”对卡特访台表达诚挚欢迎。

卡特资料图 图片来自台媒

台“外交部”网站介绍称，卡特为台湾“长期友人”，在担任国防部长期间（2015年2月至2017年1月），台美安全合作密切，除美国总统奥巴马于2015年宣布对台军售外，卡特还于同年出席新加坡香格里拉对话发表专题演讲时，更以台湾为例盛赞东亚区域繁荣等。

据介绍，卡特过去曾多次访台，“充分展现对台的坚定支持”，台“外交部”认为这卡特访台反映当前台美关系的“紧密友好”。

一直以来，台湾问题都是中美关系中最为敏感的一环。自今年3月所谓的“台湾旅行法”通过后，台美官员互访被打破，美国“友台派”人士屡屡为台发声。

国台办发言人安峰山和马晓光都曾坚定回应，台湾问题是中国的内政，坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美对台售武，这一立场是一贯的，也是非常明确的。

外交部发言人华春莹也曾在记者会上强调，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重、妥善处理涉台问题，以免给中美关系造成严重干扰和损害。

责任编辑：吴金明