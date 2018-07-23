周末晚间，一行两会接连出台监管新规。影响从理财市场到股市再到债市。

先是银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》；

接下来央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》；

随后证监会也发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（征求意见稿）》。

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银保监会：理财新规征求意见 投资门槛5万元降至1万元

与普通百姓最相关的是《理财管理办法》。它从分类管理、业务规则、风险管理等方面对银行理财业务进行规范，定位于规范银行非保本型理财产品，原则上与“资管新规”保持一致。其中的一个变化是将单只公募理财产品销售起点，由目前的5万元降至1万元，同时，放开了公募理财的投资限制，按照现行制度，公募理财产品只能投资货币型和债券型基金，《理财管理办法》允许公募和私募理财产品投资各类公募证券投资基金。

中国社科院金融研究所银行研究室主任 曾刚 ： 降低了银行理财的门槛实际上对老百姓和银行都是一个比较好的利好消息，意味着银行理财的销售端更加有吸引力和竞争性。此外，在过渡期当中也是允许各个机构根据自己的情况来安排存量调整的步骤，可以在很大程度上降低对市场的短期冲击。

随着银保监会加大监管力度，银行理财业务正在进行有序调整。2017年底，银行非保本型理财产品余额为22.17万亿元，2018年5月末余额为22.28万亿元，6月末余额为21万亿元，同业理财规模和占比持续下降。

理财资金主要投向债券、存款、货币市场工具等标准化资产，占比约为70%；非标准化债权类资产投资占比约为15%左右，总体保持稳定。

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央行发文明确资管新规过渡期细则

此次央行发布的资管新规实施细则主要包括三方面的内容：

一是进一步明确公募资产管理产品的投资范围；

二是进一步明晰过渡期内相关产品的估值方法，鼓励使用市值计量，考虑到部分资产尚不具备以市值计量的条件，过渡期内封闭期在半年以上的定期开放式资产管理产品、银行现金管理类理财产品适用摊余成本计量；

三是进一步明确过渡期的宏观审慎政策安排。

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证监会：资管新规“新老划断”柔性安排 设置过渡期

上周末，证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（征求意见稿）》。证监会新闻发言人表示，私募资管业务规则出台，重点在这四方面 ↓

一是统一监管规则，促进公平竞争。统一证券公司、基金管理公司、期货公司及其子公司等各类证券期货经营机构私募资管业务监管规则，消除监管套利。

二是立足有效整合，坚持问题导向。原则上不对现有监管体制和规则作大的改动。

三是细化指标流程，提高可操作性。

四是增加规则弹性，确保平稳过渡。作了“新老划断”的柔性安排。

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“一行两会”重磅政策齐发 近47万亿资金受影响

统计数据显示，截至6月末：

银行非保本型理财产品余额为21万亿元；

证券期货经营机构私募资产管理业务规模合计25.91万亿元。

我国股民数也达到1.4亿之多，有分析认为：这意味着资管新规细则将对近47万亿元的资金市场以及1.4亿股民产生影响。

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专家观点

中航证券首席分析师 张郁峰：这一系列的新规在上周五的市场已经得到了一个初步的反应，通过具体公布的措施，从三个方面都会对金融市场产生改变。第一个就是5万元的门槛降到了1万元，理财产品的吸引力会增强；另一方面对非标资产的可投入，对实体经济形成一个良好的预期，对融资更加便利；第三个方面是对股市的影响也比较直接，47万亿其中的21万亿，如果按照15%的投资来算，理论上有3万亿，从对整个资本市场的情绪面上都会形成一个直接的影响。

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机构观点

中信证券认为：

细则体现出的监管阶段性放松，并不意味着金融去杠杆的政策出现转向。防范化解系统性金融风险是防风险的重要组成部分，未来3-5年，金融去杠杆的方向是明确的，金融严监管仍在致力于完善金融业态、促进金融服务于实体经济。

平安证券认为：

A股市场将受益于流动性修复和风险偏好的有效提振，大资管新规相关细则全面落地也有助于修复之前对于监管持续加码的悲观预期，权益市场的上行动力在政策信号调整下更加明确。

兴业证券认为：

目前随着资管新规配套细则的逐步落地，节奏上较预期有所缓和，有望进一步助推以医药、计算机、机械军工为代表的大创新“反击”的机会。同时，仓位与估值双低，受益于理财新规，大金融龙头具备短期修复的机会。

责任编辑：张建利