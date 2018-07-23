这个省的“小官大贪”黑恶势力保护伞等比较突出

原标题：“小官大贪”、黑恶势力“保护伞”问题在这个省比较突出

央视网消息：根据中央巡视工作领导小组的部署，近日，中央第十二巡视组向广东省委反馈巡视情况。中央巡视工作领导小组成员王鸿津主持召开向广东省委书记李希的反馈会议，出席巡视广东省情况反馈会议，对抓好巡视整改工作提出要求。会议向李希传达了习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，中央第十二巡视组组长武在平代表中央巡视组反馈了巡视情况。李希主持反馈大会并就做好巡视整改工作作表态讲话。同时，巡视组还向广州市委、深圳市委主要负责同志反馈了有关巡视情况。

根据中央统一部署，2018年2月23日至5月23日，中央第十二巡视组对广东省进行了巡视，并将广州、深圳市委和市人大常委会、政府、政协党组主要负责人纳入巡视监督范围。巡视组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚守政治巡视职能定位，认真贯彻中央巡视工作方针，以“四个意识”为政治标杆，把坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务，围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败斗争，以及中央巡视整改落实情况等方面开展监督检查，紧扣被巡视党组织职责，紧盯领导班子和关键少数，深入查找政治偏差，充分发挥巡视的政治监督、组织监督、纪律监督作用。通过广泛开展个别谈话，认真受理群众来信来访，调阅有关文件资料，深入了解情况，顺利完成了巡视任务。中央巡视工作领导小组听取了巡视组的巡视情况汇报，并向中央政治局常委会会议报告了有关情况。

武在平指出，广东省委扎实推进全面从严治党，政治意识进一步提高，政治生态进一步净化，反腐败斗争形成压倒性态势。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，政治建设、思想建设有待加强，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够彻底，官商勾结、“圈子文化”等问题仍然存在，落实意识形态工作责任制不够到位；党建工作有待加强，选人用人方面存在“带病提拔”、买官卖官等问题；作风建设不够扎实，违规收受红包礼金等违反中央八项规定精神问题仍然存在；工程建设、国土资源、国企国资等重点领域腐败问题较多，“小官大贪”、黑恶势力背后“保护伞”等群众身边的不正之风和腐败问题比较突出；上次巡视反馈的部分问题仍未整改到位。此外，广州市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够及时彻底，落实新发展理念不够到位，党的建设存在薄弱环节，选人用人方面存在违规问题，管党治党压力传导不够，重点领域腐败问题多发，截留挪用、吃拿卡要、优亲厚友等侵害群众利益问题依然存在；深圳市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够到位，一些基层党组织弱化，干部队伍监督管理有待加强，工程建设、国企等重点领域腐败问题多发，一些基层管理服务单位腐败问题比较突出。同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

中央第十二巡视组向广东省委反馈巡视情况

武在平提出了七点整改意见：一是深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导。不折不扣落实习近平总书记对广东“四个走在全国前列”的重要指示精神，在学懂弄通做实上下功夫、在结合实际贯彻落实上下功夫。二是全面落实新时代党的建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位。严明党的政治纪律和政治规矩，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响；贯彻落实新时代党的组织路线，严把选人用人关口。三是坚决破除“圈子文化”，严厉整治官商勾结。严肃查处“借手取财”“期权回报”等腐败问题；规范政商交往行为，构建亲清新型政商关系。四是进一步整治“四风”，强化作风建设。严格整治享乐主义和奢靡之风，坚决纠正特权思想和特权现象，深入清理整顿违规收受红包礼金、违规公款接待等问题。五是坚决落实“两个责任”，保持惩治腐败高压态势。加强对领导干部特别是“一把手”的日常监督，加大工程建设、土地开发、国资国企等重点领域腐败问题查处力度，强化问责和警示教育。六是牢固树立以人民为中心的发展思想，整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题。把扫黑除恶与惩治微腐败相结合，坚决打击黑恶势力，深挖背后保护伞；对干部群众反映强烈的基层腐败问题进行专项整治。七是强化中央巡视成果运用，新官要理旧账，专题研究上次巡视未整改到位的问题和本次巡视指出的问题，还要抓好广州市、深圳市巡视整改工作。武在平强调，广东省委要强化政治担当，切实担负起巡视整改主体责任，及时召开领导班子巡视整改专题民主生活会，对照查摆剖析、举一反三，以身作则，带头整改。省委书记是第一责任人，对巡视全面整改负总责，对重点问题整改要亲自抓，确保整改落实落细落地。

王鸿津要求，广东省委要增强“四个意识”，把“两个维护”体现在行动上、落实到工作中，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化抓落实的政治职责，确保党的十九大确定的目标任务和战略部署顺利实现。坚持以政治建设为统领，认真贯彻新时代党的组织路线，不断加强党内政治文化建设，严肃党内政治生活，持续净化党内政治生态。强化管党治党政治担当，把管党治党作为最根本的职责立起来，准确把握全面从严治党形势和阶段特征，层层落实“两个责任”，保持惩治腐败的高压态势，持续纠治“四风”问题，强化监督执纪问责，让党员干部尤其是领导干部感受到监督常在、震慑常在。切实加强对巡视巡察工作的领导，落实中央巡视工作规划要求，将巡视利剑直插基层，加大整治群众身边腐败问题力度，打通全面从严治党“最后一公里”。

王鸿津强调，巡视整改是“四个意识”的试金石，也是检验“两个责任”的重要标尺。广东省委要自觉担起整改主体责任，把巡视整改作为全面从严治党的重要抓手，坚持全面整改和重点整改相结合，在整改落实上集中发力，扎实做好巡视“后半篇文章”。省委书记要直接抓、抓具体、抓到底，对上次整改落实不到位和这次巡视新发现的问题要一体整改，决不能“新官不理旧账”。领导干部要主动认领责任，带头落实整改，该谁整改的就由谁整改，该谁负责的就由谁负责，决不能把层层传导压力变成层层推卸责任。要杜绝“过关”思想，建立整改落实常态化、长效化机制。纪检机关和组织部门要加强整改落实日常监督，用好问责武器，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。把巡视整改和深化标本兼治有机结合起来，通过改革和制度创新，加强权力制约监督，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

李希指出，党的十九大后首轮巡视，中央将广东列入其中，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对广东工作的高度重视、深切期望、大力支持，对广东各级党组织和广大党员干部的深情厚爱、亲切关怀。这次巡视是对广东的一次全面“政治体检”，是对广东存在问题的一次“集中会诊”，也是对全省党员干部的一次深刻党性教育，更是对全省各级领导干部特别是“一把手”的一次警示提醒，彰显了以习近平同志为核心的党中央管党治党的政治担当和正风肃纪的坚定决心。中央巡视组反馈巡视广东工作的情况，严肃指出了我们工作中存在的突出问题、主要短板和明显不足，提出了针对性很强的整改意见，对于广东在新时代坚持和加强党的领导、切实加强党的建设、深入推进全面从严治党，在新起点上开创改革发展新局面，必将起到重要的推动作用。对中央巡视组的意见建议，我们完全拥护、诚恳接受、照单全收、坚决整改。

李希强调，全省各级党组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，全面落实巡视整改要求，以最坚决的态度、最扎实的作风、最严格的要求、最有力的举措，逐条逐项、不折不扣抓好整改，以整改落实的实际成效推动广东各项工作再上新水平。一要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把抓好巡视整改作为坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的政治要求和具体行动。旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央关于深化巡视工作的决策部署上来，统一到党的十九大关于全面从严治党的决策部署上来，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续强化管党治党政治责任，持续保持惩治腐败的高压态势，持续纠治“四风”问题，持续净化党内政治生态，以整改落实和管党治党的实际成效，向习近平总书记、向党中央、向全省人民交出一份合格的答卷。二要提高政治站位，强化政治担当，对中央巡视组反馈的问题意见照单全收，采取有力有效措施逐一不折不扣抓好整改，确保取得实实在在的成效，确保改到位、改彻底，决不允许在整改上作选择、打折扣、搞变通，决不允许搞虚假整改、表面整改、敷衍整改，决不允许在整改上不担当、不作为。三要以落实中央巡视组提出的整改意见为契机，强化管党治党政治责任，坚持把党的政治建设摆在首位，推动我省全面从严治党各项工作向纵深发展。全面落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，涵养健康向上的党内政治文化，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，进一步加强意识形态工作，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，推动基层党组织全面进步、全面过硬，持之以恒正风肃纪反腐，不断提高党的建设质量，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供坚强政治保证和组织保证。

中央第十二巡视组副组长及有关同志，中央巡视办有关负责同志，广东省委和省人大常委会、省政府、省政协领导班子成员，省高院、省检察院党组主要负责同志，广州、深圳市人大常委会、政府、政协党组和市纪委监委、市委组织部主要负责同志，各地级市党委主要负责同志出席会议；已退出领导岗位的部分副省级领导同志，省纪委监委、省委组织部领导班子成员，省有关单位主要负责同志列席会议；各地级以上市党委和人大常委会、政府、政协党组领导班子其他成员，县（市、区）党委主要负责同志，以及广州、深圳市纪委监委、市委组织部领导班子其他成员和市有关单位主要负责同志在当地通过视频会议的形式列席会议。（中央纪委国家监委网站）

责任编辑：余鹏飞